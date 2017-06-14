Петросян выплатит соседке 269 тысяч рублей за затопленную квартиру

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в среду утвердил мировое соглашение между юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко и их соседкой, пострадавшей от потопа, супруги согласились выплатить пострадавшей 269 тысяч рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Изначально истица Елена Макарова настаивала на взыскании 440 тысяч рублей компенсации за ремонт и моральный ущерб. В рамках рассмотрения дела была проведена экспертиза, которая оценила нанесённый ущерб в 215 тысяч рублей. Остальная сумма покрывает судебные расходы истицы и затраты на экспертизу.