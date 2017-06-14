МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Обязательная идентификация пользователя мессенджера по номеру телефону, предлагаемая законопроектом о регулировании мессенджеров, позволит более точно выявить преступника, нежели через трафик, который обязывает хранить пакет антитеррористических законов, также известный как "пакет Яровой", считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Законопроект о регулировании мессенджеров в среду в первом чтении рассматривает Госдума. Он обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия. При этом мессенджеры должны заключить договоры с сотовыми операторами, чтобы осуществлять такую идентификацию. Также мессенджеры будут обязаны обеспечить возможность для пользователя отказаться от массовых рассылок.

Ранее глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что скептически относится к идентификации пользователей мессенджеров через sim-карты. По словам министра, выявить преступника можно будет с помощью мер "пакета Яровой", который предполагает хранение трафика пользователей.

Как рассказал РИА Новости Григорьев, его фонд отслеживает пропаганду таких террористических групп, как ДАИШ* (арабский акроним ИГ). Основным каналом пропаганды, по его словам, является интернет, в частности, различные мессенджеры.

"В Telegram распространяются детальные инструкции изготовления самодельных взрывных устройств. Функционируют как минимум сотни таких Telegram-каналов. Аналогичным образом через Viber и Telegram обеспечивается продажа наркотических средств", — поделился мнением эксперт.

"Правоохранительные органы могут проследить с помощью "пакета Яровой" только до какого-то момента, проследить до границы, куда идет интернет-трафик. Но дальше, если правоохранительные органы другой страны не взаимодействуют (с РФ, преступника — ред.), выявить сложно", — заключил Григорьев.

*террористическая группировка, запрещенная в России