МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Обязательная идентификация пользователя мессенджера по номеру телефону, предлагаемая законопроектом о регулировании мессенджеров, позволит более точно выявить преступника, нежели через трафик, который обязывает хранить пакет антитеррористических законов, также известный как "пакет Яровой", считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
Ранее глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что скептически относится к идентификации пользователей мессенджеров через sim-карты. По словам министра, выявить преступника можно будет с помощью мер "пакета Яровой", который предполагает хранение трафика пользователей.
"В Telegram распространяются детальные инструкции изготовления самодельных взрывных устройств. Функционируют как минимум сотни таких Telegram-каналов. Аналогичным образом через Viber и Telegram обеспечивается продажа наркотических средств", — поделился мнением эксперт.
"Правоохранительные органы могут проследить с помощью "пакета Яровой" только до какого-то момента, проследить до границы, куда идет интернет-трафик. Но дальше, если правоохранительные органы другой страны не взаимодействуют (с РФ, преступника — ред.), выявить сложно", — заключил Григорьев.
*террористическая группировка, запрещенная в России