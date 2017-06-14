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Общество

Эксперт назвал преимущества закона о регулировании мессенджеров

16:0214.06.2017
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© Flickr / Strelka Institute for Media, Architecture and Design Follow / Evgeny BelikovЛюди с мобильными телефонами. Архивное фотоЛюди с мобильными телефонами. Архивное фото
© Flickr / Strelka Institute for Media, Architecture and Design Follow / Evgeny Belikov

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Обязательная идентификация пользователя мессенджера по номеру телефону, предлагаемая законопроектом о регулировании мессенджеров, позволит более точно выявить преступника, нежели через трафик, который обязывает хранить пакет антитеррористических законов, также известный как "пакет Яровой", считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Мессенджер Telegram. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Юрист рассказал, зачем нужен закон о регулировании мессенджеров
Законопроект о регулировании мессенджеров в среду в первом чтении рассматривает Госдума. Он обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия. При этом мессенджеры должны заключить договоры с сотовыми операторами, чтобы осуществлять такую идентификацию. Также мессенджеры будут обязаны обеспечить возможность для пользователя отказаться от массовых рассылок.

Ранее глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что скептически относится к идентификации пользователей мессенджеров через sim-карты. По словам министра, выявить преступника можно будет с помощью мер "пакета Яровой", который предполагает хранение трафика пользователей.

Помощник президента РФ Игорь Щеголев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Помощник президента поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
Как рассказал РИА Новости Григорьев, его фонд отслеживает пропаганду таких террористических групп, как ДАИШ* (арабский акроним ИГ). Основным каналом пропаганды, по его словам, является интернет, в частности, различные мессенджеры.

"В Telegram распространяются детальные инструкции изготовления самодельных взрывных устройств. Функционируют как минимум сотни таких Telegram-каналов. Аналогичным образом через Viber и Telegram обеспечивается продажа наркотических средств", — поделился мнением эксперт.

"Правоохранительные органы могут проследить с помощью "пакета Яровой" только до какого-то момента, проследить до границы, куда идет интернет-трафик. Но дальше, если правоохранительные органы другой страны не взаимодействуют (с РФ, преступника — ред.), выявить сложно", — заключил Григорьев.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 2 комментария
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esfir9999
На рынке быть праворуким для одного класса машин А или леворуким для другого В, не совсем просто, то и для производительности и живого труда – имеет определяющее значение его талант в системе смежности состоянии АВ. В программах обработки звука плагины выполняют обработку и создание звуковых эффектов – что мы относим к патерну класса талантов. Например песни советских композиторов отвечали требованиям класса - мастеринг, применение эквалайзера и сжатие динамического диапазона не считалось главным, как это звучит плагином только в хард роке. Песни советских композиторов имеют весьма отличительную роль от того, которую сегодня представляет арт-рынок. Это можно сравнить с тем, что, например, в самолетостроении США и РФ пошли совершенно разными путями, по образу и подобию построения плагинов. Причем у американцев было много несистемных для США решении в АВ, которые очевидно трансформировались из бывшего СССР и Европы, так как очень очевидно, что даже самые секретные некоторые плагины изменяют технические характеристики звука и глубину, частоту дискретизации и прочие свойства в растровом графическом редактор АВС.
16:12
14.06.2017
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esfir9999
Американцы не любят так математику как в РФ и РК. Причем этого не произойдет обратно никогда. «Артерия капитализма сегодня забита трежерис или даже заблокирована силами сопротивления движения «плохими активами» – санкциями, которые в сочетании с низкой или отрицательной доходностью «безопасных» активов обещают остановить рост экономики США и снизить рост всей мировой экономики ниже исторических норм», пишет Гросс. И наиболее дешевый и эффективный способ решения проблем можно описать термином secure by design "безопасен только тот, кто на уровне проектирования создал собственный источник фильтрации ИФ». К примеру, рассмотрим важную проблему состояния безработицы в США. В мае 2017 года прирост рабочих мест в США были ниже, чем ожидалось, и показатели рабочих мест за март и апрель были пересмотрены в сторону понижения тоже. Гросс был частым критиком политики центробанка по утилизацию исходных данных или базовых радикатов Р. Текущий рыночный риск является самым высоким с момента краха Lehman Brothers Holdings Inc. в сентябре 2008 года, заявил Гросс на прошлой неделе на саммите Bloomberg Invest.
16:02
14.06.2017
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