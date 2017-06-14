Врач рассказала, как вести себя при резких скачках атмосферного давления

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Рекордно низкое атмосферное давление, которое было зафиксировано в столице во вторник, легче пережить, если ограничить физические нагрузки и не забывать пить прописанные врачом лекарства, рассказала РИА Новости эксперт Лиги здоровья нации Галина Холмогорова.

По данным погодного центра "Фобос", 13 июня давление в Москве опустилось до показателя в 731,3 миллиметра ртутного столба, побив рекорд 1982 года, когда было зафиксировано давление в 731,4 миллиметра ртутного столба. Нормальное давление составляет 746 миллиметров ртутного столба.

"Люди могут ощущать неприятные последствия от скачков давления… хотя в первую очередь это касается людей с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми, легочными",- сказала Холмогорова.

Она отметила, что в такой день лучше сократить физические нагрузки, перенести их на другой день.

"Людям с хроническими заболеваниями нужно принимать те лекарства, которые прописал врач, не забывать про них", — добавила она.