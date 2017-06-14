Госдума приняла в I чтении проект о компенсационном фонде дольщиков

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Госдума в среду на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об особенностях формирования компенсационного фонда долевого строительства в целях дополнительной защиты прав и законных интересов дольщиков.

Действующее законодательство предусматривает создание специального государственного компенсационного фонда, формируемого за счет обязательных отчислений застройщиков, размер которых не может превышать 1% от планируемой стоимости строительства многоквартирного дома.

Порядок управления таким фондом, размер и порядок осуществления обязательных отчислений (взносов) застройщиков, условия и порядок использования средств фонда, а также правила их размещения и инвестирования устанавливаются правительством.

Размер взносов застройщиков в компенсационный фонд предлагается рассчитывать по методике правительства на основе цены каждого договора с дольщиком. Размер отчисления не должен будет превышать предельный процент цены договора участия в долевом строительстве. Застройщик будет обязан уплачивать взносы в компенсационный фонд до госрегистрации каждого договора участия в долевом строительстве.

Законопроект, внесенный правительством РФ, отменяет такие способы обеспечения исполнения обязательств застройщика по передаче жилого помещения дольщику, как поручительство банка и страхование гражданской ответственности застройщика. Вместо них вводится обязательность внесения застройщиками отчислений в компенсационный фонд создаваемой некоммерческой организации, учредителем которой является РФ.

При этом компенсационный фонд не будет использоваться для решения проблем граждан, уже заключивших договоры долевого участия (ДДУ). Фонд не будет распространяться на те объекты, которые являются проблемными, и не будет решать проблемы тех граждан, которые уже стоят в реестре, пояснил ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Он добавил, что министерство насчитывает 776 таких "проблемных" объектов. Стасишин объяснил такое ограничение тем, что при использовании средств фонда для уже заключенных договоров организация сразу обанкротится.

Тариф от Минстроя

Ранее пресс-служба Минстроя сообщила, что единый тариф для застройщиков, привлекающих в жилищное строительство средства граждан, на переходный период до 1 июля 2018 года предлагается установить в размере 1,2% от цены договора долевого участия.

Глава профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев высказался против такой ставки. "Предлагаемая ставка 1,2% противоречит действующей редакции федерального закона №214-ФЗ, согласно которому в 2016 году была принята норма предельного размера обязательных отчислений застройщиков в компенсационный фонд долевого строительства, и она составляет 1%. Это также указано и в постановлении правительства от 7 декабря 2016 года", — сказал он.