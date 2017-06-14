Яровая представила свой проект текста клятвы для получения гражданства

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Специальная рабочая группа по подготовке текста присяги для вступающих в гражданство РФ решила, что любой гражданин может предложить для обсуждения свой текст присяги; так, свой вариант предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, сообщил РИА Новости первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Рассмотреть вопрос о введении присяги при вступлении в гражданство РФ ранее предложил депутатам Госдумы президент России Владимир Путин. Глава комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в нижней палате создана рабочая группа, которая подготовит текст присяги. Он будет подготовлен в виде поправки к законопроекту об отзыве решений о предоставлении гражданства РФ для террористов и экстремистов. Ранее глава комитета также сказал, что законопроект будет принят до конца июля.

"ЛДПР представила свой вариант проекта присяги, Яровая – свой вариант. Решено, что любой гражданин может представить соответствующие материалы в комиссию, и мы будем их рассматривать", — сказал Емельянов, входящий в состав рабочей группы, по итогам прошедшего второго заседания группы.

Как сообщалось ранее, 15 июня состоится расширенное заседание рабочей группы с привлечением экспертов и представителей общественных организаций, на котором будет обсуждаться будущий текст присяги. Как ожидается, помимо парламентариев обеих палат, в нем примут участие кинорежиссер, сценарист, продюсер Никита Михалков, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая и другие.

Емельянов уточнил, что думские фракции, еще не представившие свой вариант, будут готовить тексты, так же будут поступать предложения от депутатов, от граждан.

"Сначала решено собрать все предложения, поговорить с людьми, кто проявляет к этому интерес, сделать общественное обсуждение, и на основе всего этого уже принять решение", — сказал депутат, добавив, что, по его мнению, текст должен быть коротким и емким.

Вариант Яровой

"Я, …, вступая в гражданство и в многонациональную семью народов Российской Федерации, соединенную общей судьбой на своей земле, клянусь уважать права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохранять исторически сложившееся государственное единство, исходить из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтить память предков, передавших любовь и уважение к России, веру в добро и справедливость, укреплять суверенную государственность России и утверждать незыблемость ее демократической основы, стремиться обеспечивать благополучие и процветаний России, исходить из ответственности за Россию перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, защищать свою страну и народ, неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации", — говорится в проекте клятвы, подготовленном Яровой. Текст клятвы, представленный в думскую рабочую группу, имеется в распоряжении РИА Новости.