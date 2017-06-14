В России обманутыми дольщиками за три года стали 16 тысяч человек

МОСКВА, 14 июн — РИА Недвижимость. Обманутыми дольщиками в России за последние три года стали 16 тысяч человек, сообщил председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в ходе первого чтения в Госдуме законопроекта, регулирующего работу компенсационного фонда долевого строительства.

"Мы провели парламентские слушания и приняли решение поддержать данный законопроект в первом чтении. Назову две цифры. Первая — 18 миллиардов рублей ежегодной премии, которые получают страховые компании по данному виду страхованию при нулевых выплатах", — сказал Николаев.

Вторая цифра — 16 тысяч человек, которые стали обманутыми дольщиками за последние неполные три года, добавил Николаев. "Если сопоставить эти две цифры, то тот механизм, который сегодня должен защищать граждан от недобросовестных застройщиков, даёт трещину", — отметил Николаев.