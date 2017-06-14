"Лаборатория Касперского" открывает летнюю школу кибербезопасности

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" открывает в России летнюю школу кибербезопасности Kaspersky Summer Lab для молодых специалистов в возрасте от 18 до 30 лет в области информационной безопасности, которые учатся или преподают в учебных заведениях, говорится в сообщении компании.

Школа рассчитана на 50 человек, обучение будет проходить с 10 по 15 июля. Обучение будет полностью бесплатным, в частности, "Лаборатория Касперского" берет на себя расходы на проживание и питание учащихся, поскольку занятия будут проходить в одном из загородных домов отдыха.

Отборочные испытания будут проведены до 1 июля 2017 года. Участники этого проекта будут оттачивать во время обучения навыки реверс-инжиниринга, исследования и анализа программного кода, цифровой форензики, криптографии, защиты веб-приложений и открывать для себя много других аспектов индустрии информационной безопасности, отмечает антивирусная компания.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в декабре прошлого года заявлял, что России нужно укреплять защиту от киберугроз в различных сферах, необходимо повысить устойчивость элементов инфраструктуры, финансовой системы и системы государственного управления.

В 2016 году активность хакеров против банков резко возросла. Так, в начале ноября пять крупных российских банков из топ-10 подверглись DDoS-атакам. В декабре ФСБ сообщила, что получила информацию о подготовке иностранными спецслужбами в период с 5 декабря масштабных кибератак с целью дестабилизации финансовой системы РФ, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков.

В мае 2017 года более 200 тысяч пользователей в 150 странах были атакованы с помощью вируса-вымогателя WannaCry, об этом ранее сообщал директор Европола Роб Уэйнрайт. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру 12 мая, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.