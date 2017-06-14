"Лаборатория Касперского" открывает летнюю школу кибербезопасности

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" открывает в России летнюю школу кибербезопасности Kaspersky Summer Lab для молодых специалистов в возрасте от 18 до 30 лет в области информационной безопасности, которые учатся или преподают в учебных заведениях, говорится в сообщении компании.
Отборочные испытания будут проведены до 1 июля 2017 года. Участники этого проекта будут оттачивать во время обучения навыки реверс-инжиниринга, исследования и анализа программного кода, цифровой форензики, криптографии, защиты веб-приложений и открывать для себя много других аспектов индустрии информационной безопасности, отмечает антивирусная компания.
Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в декабре прошлого года заявлял, что России нужно укреплять защиту от киберугроз в различных сферах, необходимо повысить устойчивость элементов инфраструктуры, финансовой системы и системы государственного управления.
В мае 2017 года более 200 тысяч пользователей в 150 странах были атакованы с помощью вируса-вымогателя WannaCry, об этом ранее сообщал директор Европола Роб Уэйнрайт. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру 12 мая, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.