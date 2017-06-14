Спасатели рассказали, сколько продлится непогода в Москве

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Столичный главк МЧС России сообщил о продлении предупреждения о дожде, грозе и порывистом ветре до позднего вечера в среду.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве в среду, а столичный главк МЧС РФ предупреждал о дожде, грозе и ветре с порывами 12-17 метров в секунду с обеда до 21 часа.

"По информации ФГБУ Центральное УГМС экстренное предупреждение продлено до 23:00 14.06.2017. Ожидается дождь, гроза с порывами ветра 15 метров в секунду", — говорится в сообщении ведомства в микроблоге в Twitter.