Глава СПЧ заявил о необходимости формировать культуру политконкуренции

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. События на протестных акциях в Москве 12 июня показали, что нужно способствовать формированию в российском обществе культуры цивилизованной политической конкуренции, считает глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

В Москве 12 июня прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова. По последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1,8 тысячи человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. Алексей Навальный призвал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. Тем не менее, по данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице участвовали порядка 4,5 тысячи человек, задержано было более 150 участников.

Глава СПЧ отметил, что считает перенос акции с согласованной площадки на Тверскую улицу провокацией со стороны организаторов.

"Я думаю, главный урок, который совет выносит из этой истории, — это то, что нужно всячески способствовать формированию в нашем обществе культуры цивилизованной политической конкуренции", — сказал Федотов РИА Новости.

Он уточнил, что есть и другие вопросы, которые совет хотел бы рассмотреть применительно к событиям 12 июня в Москве. "В частности, вопрос о том, что правоохранительные органы должны давать людям, которые случайно оказались в месте несогласованного мероприятия, возможность покинуть это место, иначе они оказываются просто в мышеловке", — пояснил правозащитник, уточнив, что в особенности это касается случаев, когда несогласованная акция проходит в месте, где проводится другое мероприятие.

"Рядовые граждане не должны привлекаться к ответственности за то, что они оказались в месте проведения несогласованной акции. После событий 12 июня я встречал среди задержанных немало таких людей, в том числе несовершеннолетних", — сказал Федотов.