В Новой Москве планируют построить 29 станций метро до 2035 года

МОСКВА, 14 июн — РИА Недвижимость. На территории Новой Москвы до 2035 года планируется построить 29 новых станций метро, сообщил на конференции в среду руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Показатели, которые предусмотрены генеральным планом — создать до 2035 года 29 станций метро, 65 километров линий метрополитена, построить почти 1,2 тысячи километров дорог", — сказал Жидкин, отметив, что две станции метрополитена уже построены.

Жидкин добавил, что планируемый объем инвестиций в транспортную инфраструктуру составляет 600 миллиардов рублей.

"Что касается метро, то оно придет в Коммунарку, где будет конечная станция "Столбово". Мы также прорабатываем с департаментом транспорта продление ветки до Внуково, но пока только прорабатываем. Окончательное решение еще не принято. Также рассматривалась возможность продления линии метро до Троицка", — отметил Жидкин.

Он отметил, что на участке Сокольнической линии от "Саларьево" до "Столбово" до 2019 года появятся 5 станций. По его словам, две из них уже введены, до 2019 года будут введены еще три. "Мы также разрабатываем строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), где можно, не выходя на улицу с трамвая, перейти на линию метро. У нас предусмотрено строительство 24 таких ТПУ", — отметил Жидкин.

По его словам, к 2035 году на новых территориях российской столицы также планируют создать 125 объектов здравоохранения, 86 парков, 700 спортивных объектов, 320 детских садов и 170 школ.