Песков рассказал о реакции регионов на поручения после прямой линии

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Региональные власти стараются быстро реагировать на поручения по итогам прямой линии россиян с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Очередная "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 15 июня в 12.00 мск в прямом эфире Первого канала, "России 1", "России 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

"Все главы регионов смотрят "прямые линии" и, надо отдать должное, весьма быстро реагируют на обращения граждан", — сказал Песков журналистам.

По его словам, некоторые граждане говорят, что со своей проблемой им чаще легче достучаться до президента, чем до глав регионов. При этом Песков отметил, что зачастую дело даже не в руководителе региона, а в чиновниках, которые находятся "на переднем крае общения с гражданами" и иногда демонстрируют "не желание помочь, а желание заниматься отписками".

"Вот это как раз вызывает полное неприятие у людей, о чем они пишут", — добавил Песков.