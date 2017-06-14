На прямую линию с Путиным поступило 1,6 миллиона вопросов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Порядка 1,6 миллиона вопросов поступило за день до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным от российских граждан, при этом большую часть горожан волнуют вопросы, связанные с социальной тематикой, ЖКХ и здравоохранением, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас где-то 1,6 миллиона массив. Вопросы мы перебрали руками, все посмотрели. Меньше физически, но достаточно много смотрел и смотрит сам президент. Социальные вопросы по-прежнему остаются на ведущих позициях повестки дня. Это самые различные социальные вопросы, связанные и с зарплатами, и с пенсиями, и с социальными пособиями. Проблематика ЖКХ, естественно. Потом вопросы, связанные со здравоохранением. Их достаточно много по стране", — ответил Песков на вопрос о том, какие основные темы волнуют сегодня граждан.

Песков отметил также, что традиционно много приходит житейских историй, в которых люди просят у президента помощи.

"Можно смело сказать, что, к сожалению, по-прежнему большинство вопросов — это те вопросы, которые могут и должны решать местные региональные власти. По-прежнему люди зачастую говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов. Такие обращения смотреть и читать весьма больно", — отметил Песков.

При этом вопросы внешней политики волнуют жителей России намного меньше.

"В меньшей степени. Я бы сказал, даже не на десятом месте", — добавил Песков, комментируя вопрос о том, насколько граждан волнует внешняя политика — события, происходящие в Сирии, Украине.