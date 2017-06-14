Госдума приняла закон о реновации в Москве

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации, предусматривающий снос ветхих пятиэтажек в Москве.

В программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в список могут попасть "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".

Москвичи при переселении получат равноценные квартиры, которые стоят в среднем на 35% дороже, чем освобождаемое жилье. Также они могут заменить их денежной компенсацией.

Собственники квартир, вошедших в программу, освобождаются от уплаты взносов на капремонт, а жители коммуналок после реновации получат взамен комнаты отдельную квартиру.

В начале мая столичные власти опубликовали список из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении в программу реновации жилья. В перечень вошли здания, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.

Голосование стартовало 14 мая и завершится 15 июня. Проголосовать можно на портале "Активный гражданин" или в любом МФЦ "Мои документы". Кроме того, собственники в любой момент могут провести общее собрание и решить, хотят ли они участвовать в программе.