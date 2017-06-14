Госдума приняла закон о реновации в Москве

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации, предусматривающий снос ветхих пятиэтажек в Москве.
Москвичи при переселении получат равноценные квартиры, которые стоят в среднем на 35% дороже, чем освобождаемое жилье. Также они могут заменить их денежной компенсацией.
Собственники квартир, вошедших в программу, освобождаются от уплаты взносов на капремонт, а жители коммуналок после реновации получат взамен комнаты отдельную квартиру.
Голосование стартовало 14 мая и завершится 15 июня. Проголосовать можно на портале "Активный гражданин" или в любом МФЦ "Мои документы". Кроме того, собственники в любой момент могут провести общее собрание и решить, хотят ли они участвовать в программе.