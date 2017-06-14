Володин о "совете блогеров": надо общаться с избирателями, а не с соцсетями

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя выступление депутата от ЛДПР Василия Власова о предстоящем "совете блогеров", призвал общаться не с социальными сетями, а с избирателями.
"Спасибо, Василий Максимович (Власов). Надо общаться не с социальными сетями, а с избирателями, а формы коммуникации выбирать эффективные, и в данном случае это могут быть и социальные сети. Но, коллега, видеоблогеры сейчас это в том числе и бизнес. И многие из них зарабатывают так много, что вы определитесь, как вы их хотите вовлечь в эту работу. Если это будет у них по убеждению и, что называется, по душе, им будет комфортно работать с депутатами и доносить то, что вы хотели бы до молодежи, через их возможности, это один разговор. А если ценники выставят, это другой. Потому что я думаю, что вашей зарплаты не хватит, чтобы поработать и неделю с ними", — сказал Володин.
Кроме того, Володин напомнил о молодежном парламенте, который, по его словам, должен работать эффективно.
"В том числе это возможности и для молодых видеоблогеров участвовать в принятии, выработке политических решений. Давайте сделаем так, чтобы эта структура была им привлекательна", — добавил спикер ГД.