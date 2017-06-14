Володин о "совете блогеров": надо общаться с избирателями, а не с соцсетями

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя выступление депутата от ЛДПР Василия Власова о предстоящем "совете блогеров", призвал общаться не с социальными сетями, а с избирателями.

Выступая на пленарном заседании ГД, Власов пригласил депутатов на первый "Совет блогеров" 19 июня. Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин назвал идею создания такого совета избыточной. Левин подчеркнул, что создание такого совета является личной инициативой депутата Власова, который пытается повысить свою цитируемость в интернете. Глава комитета отметил, что эта инициатива не имеет никакого отношения к решению Госдумы.

"Спасибо, Василий Максимович (Власов). Надо общаться не с социальными сетями, а с избирателями, а формы коммуникации выбирать эффективные, и в данном случае это могут быть и социальные сети. Но, коллега, видеоблогеры сейчас это в том числе и бизнес. И многие из них зарабатывают так много, что вы определитесь, как вы их хотите вовлечь в эту работу. Если это будет у них по убеждению и, что называется, по душе, им будет комфортно работать с депутатами и доносить то, что вы хотели бы до молодежи, через их возможности, это один разговор. А если ценники выставят, это другой. Потому что я думаю, что вашей зарплаты не хватит, чтобы поработать и неделю с ними", — сказал Володин.

Спикер ГД попросил предоставить конкретные предложения. "А так получаются намерения, намерения, намерения. Но намерения чем-то должны заканчиваться", — уточнил он.

Кроме того, Володин напомнил о молодежном парламенте, который, по его словам, должен работать эффективно.

"В том числе это возможности и для молодых видеоблогеров участвовать в принятии, выработке политических решений. Давайте сделаем так, чтобы эта структура была им привлекательна", — добавил спикер ГД.