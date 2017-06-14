Сенатор Лахова заявила об улучшении положения женщин в России

ВЕНА, 14 июн – РИА Новости. Ситуация с положением женщин в России значительно улучшилась, считает сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

В интервью РИА Новости она отметила, что, помимо того, что третьим лицом в государстве – председателем Совета Федерации – является Валентина Матвиенко, Центробанком и Счетной палатой в стране также управляют женщины – Эльвира Набиуллина и Татьяна Голикова. По ее словам, женщины сейчас также занимают в России посты министров, уполномоченных по правам человека и ребенка, губернаторов, председателей законодательных собраний, глав крупнейших вузов и так далее.

"Если уж так говорить, то у нас за последнее время ситуация изменилась все равно к лучшему. Мы не говорим о гендере, но ситуация и дела конкретные у нас, в общем-то, меняются", — отметила Лахова.

При этом, по мнению сенатора, назначать женщину на руководящие посты только по половому признаку нельзя.

"Это все зависит от женщины. Не по принципу, что она — женщина, поэтому надо ее куда-то "двигать". Самое главное, чтобы был профессионализм", — сказала Лахова.

Союз женщин России — всероссийская общественная неправительственная организация, созданная в ноябре 1990 года. Она объединяет на добровольной основе женские советы, союзы, ассоциации, комитеты и клубы, действующие в 82 регионах России.