Сенатор Лахова заявила об улучшении положения женщин в России

ВЕНА, 14 июн – РИА Новости. Ситуация с положением женщин в России значительно улучшилась, считает сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.
"Если уж так говорить, то у нас за последнее время ситуация изменилась все равно к лучшему. Мы не говорим о гендере, но ситуация и дела конкретные у нас, в общем-то, меняются", — отметила Лахова.
"Это все зависит от женщины. Не по принципу, что она — женщина, поэтому надо ее куда-то "двигать". Самое главное, чтобы был профессионализм", — сказала Лахова.
Союз женщин России — всероссийская общественная неправительственная организация, созданная в ноябре 1990 года. Она объединяет на добровольной основе женские советы, союзы, ассоциации, комитеты и клубы, действующие в 82 регионах России.