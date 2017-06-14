В Москве за сутки выпало почти 15% от месячной нормы осадков

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Почти 15% от месячной нормы осадков выпало в столице за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"За ночь выпало два миллиметра. Днем метеостанция ВДНХ зафиксировала еще восемь, суммарно за сутки выпало 10 миллиметров осадков", — отметил специалист центра, добавив, что это составляет 14% от месячной нормы.

Норма осадков для июня в столице составляет 75 миллиметров.

Как отметили в "Фобосе", в среду из-за циклона в столичном регионе сохранится прохладная погода, пройдут кратковременные дожди.