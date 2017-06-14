Кабмин выделил 358,5 млн рублей на ремонт диспансеров и больниц в регионах

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство РФ направило Минздраву РФ 358,5 миллионов рублей для пяти регионов России на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы одной больницы и четырех диспансеров, сообщается на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства Минздраву России выделяются бюджетные ассигнования в размере 358,5 миллиона рублей на предоставление субсидий пяти субъектам Федерации (Магаданская, Псковская, Челябинская области, Чувашская Республика, Красноярский край) для софинансирования капитальных вложений в объекты здравоохранения", — говорится в справке к документу.

Деньги направлены на ремонт Псковского областного онкологического диспансера, Республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава Чувашской Республики, Челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера, Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича и Магаданского областного онкологического диспансера.

Субсидии выделяются в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения", отмечается в справке к документу.