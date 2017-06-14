Путин провел Стоуна по своим кабинетам и показал портрет отца

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент РФ Владимир Путин провел американского кинорежиссера Оливера Стоуна по своим кабинетам и показал ему портрет отца.

Во вторник американский телеканал Showtime опубликовал в интернете очередные фрагменты интервью Стоуна с Путиным. Полностью четырехсерийный фильм показывается в США на этой неделе.

Пригласив гостя в свой кабинет, Путин заметил, что в советское время он был больше, там не было одной из стен. "Это то место, где вы работаете?" — спросил Стоун. Путин ответил по-английски "да".

Затем российский президент показал вторую часть кабинета, предварительно попросив прощения за беспорядок. Указав на портрет молодого моряка, президент сказал по-английски: "Это мой отец, в Севастополе, в Крыму, он служил в военном флоте".