СПЧ создаст подкомиссию по защите прав журналистов на публичных акциях

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ создаст подкомиссию по защите прав журналистов, работающих на публичных акциях, такое решение было принято на рабочем совещании в СПЧ после прошедших в Москве 12 июня протестных акций, сообщает сайт СПЧ.

Во вторник члены СПЧ, накануне осуществлявшие общественное наблюдение на акциях на проспекте Сахарова и Тверской улице в Москве, провели рабочее совещание. В нем приняли участие председатель совета Михаил Федотов, замглавы СПЧ Евгений Бобров, ответственный секретарь совета Яна Лантратова и члены СПЧ Леонид Никитинский, Николай Сванидзе и Илья Шаблинский.

Подкомиссия по защите прав журналистов, освещающих публичные акции, будет создана в рамках постоянной комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности. Эту подкомиссию возглавит член СПЧ, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, отмечено в сообщении.

"Мы хотим, чтобы в дальнейшем журналисты знали координаты этой подкомиссии и обращались к нам в тех случаях, когда у них возникают проблемы при исполнении обязанностей по освещению публичных акций", — цитирует сайт слова Федотова.

Официальных сообщений о задержании журналистов от СМИ не появлялось. В ходе несанкционированной акции на Тверской улице сообщалось лишь о кратком задержании корреспондента "Эха Москвы" Андрея Познякова.

В Москве в понедельник прошел митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняли участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч.

Алексей Навальный призвал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. Тем не менее, по данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице участвовали порядка 4,5 тысячи человек, задержано было более 150 участников.