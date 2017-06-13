Собянин назвал акцию 12 июня в центре Москвы "подлой провокацией"

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал несанкционированную акцию в центре столицы 12 июня подлой провокацией, а действия правоохранителей – профессиональными и правильными.

"Несогласованная акция в центре Москвы 12 июня — это подлая и опасная провокация. Только чудом никто не пострадал", — сказал он журналистам во вторник.

"Нам всем повезло, что обошлось без крови", — сказал мэр. По его словам, "полиция и ОМОН действовали профессионально и правильно".

"Другие действия правоохранительных органов могли бы привести к непредсказуемым последствиям", — отметил Собянин.

Он подчеркнул, что инициаторы несогласованной акции "намеренно пошли на опасную провокацию, а ее участники действовали агрессивно".

Мэр отметил, что на улице находились порядка 270 тысяч москвичей и гостей столицы, которые пришли в центр города отметить праздник. "К полиции никаких претензий нет, ее нужно только поблагодарить", — сказал Собянин.

В Москве в понедельник прошел митинг протеста на проспекте Академика Сахарова. По последним данным ГУМВД столицы, в нем приняли участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. Заявка на проведение митинга на проспекте Сахарова, поданная директором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романом Рубановым, была согласована столичными властями.

При этом Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. Столичная полиция заявляла, что будет пресекать любые провокационные действия участников митинга, если те решат перейти с согласованной площадки мероприятия на проспекте Сахарова на Тверскую улицу, где должны были пройти народные гуляния в День России. Тем не менее, по данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице участвовали порядка 4,5 тысячи человек, были задержаны более 150 участников.