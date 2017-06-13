Собянин назвал акцию 12 июня в центре Москвы "подлой провокацией"

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал несанкционированную акцию в центре столицы 12 июня подлой провокацией, а действия правоохранителей – профессиональными и правильными.
"Нам всем повезло, что обошлось без крови", — сказал мэр. По его словам, "полиция и ОМОН действовали профессионально и правильно".
"Другие действия правоохранительных органов могли бы привести к непредсказуемым последствиям", — отметил Собянин.
Он подчеркнул, что инициаторы несогласованной акции "намеренно пошли на опасную провокацию, а ее участники действовали агрессивно".
Мэр отметил, что на улице находились порядка 270 тысяч москвичей и гостей столицы, которые пришли в центр города отметить праздник. "К полиции никаких претензий нет, ее нужно только поблагодарить", — сказал Собянин.
При этом Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. Столичная полиция заявляла, что будет пресекать любые провокационные действия участников митинга, если те решат перейти с согласованной площадки мероприятия на проспекте Сахарова на Тверскую улицу, где должны были пройти народные гуляния в День России. Тем не менее, по данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице участвовали порядка 4,5 тысячи человек, были задержаны более 150 участников.