Горздрав: иногородние пациенты смогут лечиться в московских СПИД-центрах

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Проблем с получением антиретровирусных препаратов у иногородних пациентов Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом не будет, они смогут прикрепиться к Московскому центру, порядок процедуры проработан с Минздравом РФ, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Ранее СМИ сообщили, что Федеральный центр по профилактике и борьбе с распространением СПИД, находящийся в ведении Роспотребнадзора, с августа не сможет предоставить своим пациентам, среди которых много иногородних, антиретровирусные препараты. Предполагается, что граждане будут перенаправлены в Московский центр, но, по данным департамента здравоохранения Москвы, он имеет право отказывать в прикреплении пациентам из регионов.

"Департамент здравоохранения города Москвы был своевременно информирован о дополнительной поставке лекарственных препаратов для пациентов Федерального центра СПИД. Более того, с министерством здравоохранения РФ согласован порядок прикрепления к Московскому городскому центру профилактики и борьбы со СПИДом лиц, состоящих на учёте в Федеральном центре. Всем им предлагается выбор: встать на учет в территориальный центр, по месту постоянной регистрации, либо в московский", — говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте, определенные проблемы возникнут с прикреплением иностранных граждан, которые в настоящее время получают терапию в Федеральном центре СПИД. Согласно действующему законодательству, в случае отсутствия у данной категории пациентов статуса беженцев предоставление им льготных лекарств за счёт средств федерального бюджета невозможно.

"В настоящее время Московский городской центр СПИД вместе с рядом пациентских организаций обсуждает все возможности дальнейшего лечения этих людей", — добавили в департаменте.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что потребность в антиретровирусных препаратах для пациентов федерального СПИД-центра учтена при формировании объема лекарств, закупаемых для Москвы. Как отметили в министерстве, при этом действующее законодательство предусматривает возможность перераспределения лекарств с учетом мобильности пациентов, чтобы обеспечить лекарствами каждого нуждающегося вне зависимости от того, в каком регионе страны он находится в конкретный момент — соответствующие нормы были специально предложены Минздравом России с учетом обсуждения данного вопроса с общественными организациями.