Кузнецова получила жалобу на задержание несовершеннолетнего 12 июня

САРАТОВ, 13 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Одна жалоба на задержание несовершеннолетнего на акциях протеста 12 июня поступила в аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, в настоящее время она проверяется, сообщила журналистам во вторник детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"Поступила одна жалоба с проверкой информации, мы сейчас направили в прокуратуру и МВД информацию, сейчас ожидаем ответ по проведенным ведомственным проверочным мероприятиям", — сказала Кузнецова во время визита в Саратов.

В понедельник в Москве и Санкт-Петербурге прошли несанкционированные акции. По данным МВД, в столице были задержаны 150 человек, в городе на Неве — 500.

Ранее члены президентского Совета по правам человека выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей. В свою очередь Анна Кузнецова, комментируя информацию об участии несовершеннолетних в несанкционированных акциях, ранее заявила о недопустимости манипулирования детским сознанием.