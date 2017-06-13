Проект "Открытый Татарстан" победил на международном конкурсе в Женеве

КАЗАНЬ, 13 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Проект по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде "Открытый Татарстан" стал победителем международного конкурса на соискание наград Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, сообщает министерство информатизации и связи республики.

Международный конкурс форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного сообщества WSIS Prizes проводится Международным союзом электросвязи (ITU) — специализированным учреждением ООН в области информационно-коммуникационных технологий. Его целью является выявление успешного международного опыта использования информационно-коммуникационных технологий для их последующего внедрения во все сферы жизни. С момента основания конкурс привлек уже более 200 тысяч участников из разных стран. Финал конкурса WSIS Prizes-2017 состоялся в Женеве.

"Республика Татарстан победила в престижном международном конкурсе форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного сообщества — WSIS Prizes-2017 с проектом по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Награду представителям республики вручил сегодня генеральный секретарь ITU Хоулинь Чжао", — говорится в сообщении.

Проект "Открытый Татарстан" реализуется с 2008 года и способствует повышению уровня жизни граждан и улучшению бизнес-климата. Деятельность в сфере оказания услуг в электронном виде с 2008 года позволила сэкономить жителям республики более 169 миллионов часов, в процесс вовлечены 100% органов государственной и муниципальной власти, более 1,9 миллиона жителей республики.

"Открытый Татарстан" был представлен в номинации "Оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде". Всего в конкурсе WSIS Prizes-2017 приняли участие 345 проектов из разных стран, которые оценивались по 18 категориям. "По результатам голосования и экспертной оценки жюри 90 проектов вышли в финал, в том числе три проекта из России. Единственный российский проект из Татарстана вошел в число 18 победителей", — отмечает минсвязи республики.

По итогам 2016 года в Татарстане оказано 83,2 миллиона услуг в электронном виде. Электронными услугами пользуются порядка 80% жителей республики, Татарстан занимает первое место по данному показателю в Российской Федерации.

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