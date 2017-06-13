В Москве простились с внучкой Никиты Хрущева

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Прощание с внучкой советского лидера Никиты Хрущева Юлией Хрущевой состоялось на Троекуровском кладбище Москвы, сообщили РИА Новости на кладбище во вторник.
Как ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, 77-летняя Юлия Хрущева погибла от смертельной травмы при наезде поезда Внуково — Москва на станции "Солнечная". В управлении МВД на транспорте по ЦФО подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения, не уточнив подробностей. Как позднее сообщил СК, внучка и приемная дочь Никиты Хрущева Юлия не успела среагировать на сигналы приближающегося поезда.
"Здесь было прощание, в большом зале Троекуровского кладбища", — рассказал собеседник агентства.
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил РИА Новости во вторник, что Хрущеву похоронят на этом же кладбище.
Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына советского руководителя Никиты Хрущева. После того как Леонид Хрущев пропал без вести, советский лидер удочерил девочку.
Хрущева хранит портрет Нины Петровны Хрущевой, которую она считает своей матерью, так как настоящая ее мать была арестована в 1943 году по обвинению в связях с иностранцами и без суда отправлена на 15 лет в ссылку.