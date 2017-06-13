В Москве простились с внучкой Никиты Хрущева

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Прощание с внучкой советского лидера Никиты Хрущева Юлией Хрущевой состоялось на Троекуровском кладбище Москвы, сообщили РИА Новости на кладбище во вторник.

Как ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, 77-летняя Юлия Хрущева погибла от смертельной травмы при наезде поезда Внуково — Москва на станции "Солнечная". В управлении МВД на транспорте по ЦФО подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения, не уточнив подробностей. Как позднее сообщил СК, внучка и приемная дочь Никиты Хрущева Юлия не успела среагировать на сигналы приближающегося поезда.

"Здесь было прощание, в большом зале Троекуровского кладбища", — рассказал собеседник агентства.

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил РИА Новости во вторник, что Хрущеву похоронят на этом же кладбище.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына советского руководителя Никиты Хрущева. После того как Леонид Хрущев пропал без вести, советский лидер удочерил девочку.