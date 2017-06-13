МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. "Мегафон" восстановил голосовую связь после сбоя, сообщает компания.

Ранее стало известно, что абоненты "Мегафона" в Москве и нескольких других городах испытывают проблемы с голосовой связью — снижение успешности дозвона, по оценкам оператора, составляло 20-30%. В компании заявили, что технические специалисты проводят восстановительные работы, а трафик переводится на резервные каналы. Позже выяснилось, что сбой затронул и абонентов "дочки" "Мегафона" — Yota.

Примерно через час в компании заявили, что сеть восстановлена.

"Голосовая связь, смс и мобильный интернет работают в нормальном режиме, мы продолжаем усиленный мониторинг ситуации. В течение 30 минут возможны незначительные сложности с голосовыми вызовами", — говорится в сообщении.

За последнее время абоненты "Мегафона" и Yota уже несколько раз сталкивались с неполадками в сети. Так, масштабный сбой произошел в конце мая — тогда проблемы с голосовой связью испытывали пользователи в Москве и нескольких крупных городах Поволжья. Причиной аварии в компании назвали сбой программного обеспечения Hewlett Packard.

"Мегафон" — второй по числу абонентов сотовый оператор в России. Более половины акций (56,32%) принадлежат USM Holdings Алишера Усманова, примерно четверть (25,17%) — шведско-финской TeliaSonera, а а "дочка" оператора Megafon Investments владеет 3,92%. В свободном обращении находится 14,59% акций.