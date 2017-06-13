Эксперты назвали главную интригу прямой линии с Путиным

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Главная интрига пятнадцатой по счету прямой линии с Владимиром Путиным связана с предстоящей президентской кампанией и заявлениями главы государства в связи с этим; большая часть времени будет посвящена ответам на традиционные вопросы о перспективах экономического развития страны, и хотя ответы, может, и не расставят все точки над i, но сигналы, которые могут прозвучать, сейчас очень важны, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Очередная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 15 июня. Глава государства ответит на интересующие россиян вопросы. Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о размещении в сети поддельных сайтов прямой линии с Путиным. В Кремле призвали быть аккуратными, ориентироваться только на официальные ссылки, транслируемые на телеканале "Россия" и Первом канале.
Интриги и новинки прямой линии
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прямо называет главной интригой вопрос о том, выдвинет ли Путин свою кандидатуру на следующий президентский период.
"Конечно, не останется забытым вопрос "Владимир Владимирович, когда вы собираетесь выдвинуть свою кандидатуру на следующий президентский срок?" – это уже обязательная часть, по-моему. Но, скорее всего, президент отшутится, как всегда", — предположил он.
Что касается новшеств в прямой линии, то председатель Совета директоров фонда Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский их не ожидает, называя устоявшимся этот формат. Тем не менее, отмечает он, "каждый год какие-то нюансы меняются, добавляются новые каналы связи для вопросов, несколько меняется состав аудитории в студии".
Что касается вопроса о продолжительности общения, то Мухин отмечает, что последнее время глава государства четко следует регламенту и редко выходит за рамки запланированного времени — обычно это три часа. "Возможно, он продлит это общение, но, как показывает практика последних лет, это случается крайне редко", — сказал эксперт.
Неисчерпаемый формат и зачем он нужен власти?
"Прямые линии с президентом – это то, к чему россияне привыкли, к прямому общению с главой государства. Это, в общем-то, впервые в истории, когда глава государства имеет такую огромнейшую аудиторию. И если сопоставить то, что есть в мире, с тем, как идет диалог с другими президентами, главами государств, то здесь-то как раз нужно иметь в виду, что это действительно вряд ли где-либо еще повторяется", — добавил Шутов.
Бадовский обращает внимание на то, что существенным и приоритетным значением прямой линии является ее содержание, "которое даёт возможность подготовить наиболее точный анализ настроений и запросов общества к властным структурам". "Позднее результаты такого исследования будут влиять на выработку стратегии будущей предвыборной кампании и для формирования, возможно, отдельных проектов и событий внутри неё", — уточнил он.
Темы на повестке дня
Мухин отмечает, что ключевыми темами традиционно будут социальные проблемы, пойдет речь и об экономике и внутриполитическом курсе. Ремизов также полагает, что превалирующей будет социальная тематика, но опять-таки не останется без внимания и внешнеполитическая повестка.
"Потому что современные телевизионные форматы создали высокий интерес общества к международной политике, об этом говорят рейтинги политического вещания. И объективно происходят изменения на международной арене, по поводу которых, возможно, президенту было бы важно с обществом поговорить", — пояснил собеседник агентства.
"Это интрига, которая достаточно важна на ближайшие месяцы. Я не думаю, что окончательно точки над i расставит прямая линия в этом вопросе, но сигналы на этот счет сейчас, конечно, всем важны", — уточнил он.
Оппозиционная активность
Мухин считает, что, помимо прочего, Путину придется отвечать на вопросы о протестной активности и борьбе с коррупцией. Но у президента, добавил эксперт, есть что рассказать по этому поводу — регулярно, раз в полмесяца либо раз в неделю, публикуется информация о результатах борьбы с коррупцией.
Ремизов также называет интригой возможную реакцию власти на оживление протестного движения. И хотя, по его словам, комментарии президента на эту тему уже прозвучали, они "вполне могут прозвучать еще раз, учитывая громкие заметные задержания 12 июня и учитывая, что власти и президенту лично эту ситуацию будет комментировать, в общем-то, не так сложно".
"Действительно, ситуация с переносом митинга на Тверскую выглядела как провокация со стороны протестных сил. И в данном случае аргументы у Кремля есть и можно ожидать, что Кремль захочет их общественности предъявить", — отметил Ремизов.
В Москве в понедельник прошел митинг протеста на проспекте Академика Сахарова. По последним данным ГУМВД столицы, в нем приняли участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. Заявка на проведение митинга на проспекте Сахарова, поданная директором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романом Рубановым, была согласована столичными властями.
Шутов считает нынешнюю активность оппозиции "периферийной в отношении магистральных путей развития нашей страны". "У нас, к сожалению, в СМИ раздувают значимость подобного рода акций, они везде есть: они есть и в Америке, и в Китае, они есть везде. Но к ним почему-то нет такого повышенного внимания средств массовой информации, как у нас. Это, наверное, феномен, который надо изучить", — заключил эксперт.