Эксперты назвали главную интригу прямой линии с Путиным

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Главная интрига пятнадцатой по счету прямой линии с Владимиром Путиным связана с предстоящей президентской кампанией и заявлениями главы государства в связи с этим; большая часть времени будет посвящена ответам на традиционные вопросы о перспективах экономического развития страны, и хотя ответы, может, и не расставят все точки над i, но сигналы, которые могут прозвучать, сейчас очень важны, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Они также предполагают, что хотя президент уже комментировал оппозиционную активность последнего времени, нельзя исключать, что на этот вопрос Путину придется отвечать вновь. Сам по себе формат прямой линии не устарел, добавляют эксперты, он устоялся и остается актуальным, вопрос только в обеспечении его содержательности.

Очередная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 15 июня. Глава государства ответит на интересующие россиян вопросы. Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о размещении в сети поддельных сайтов прямой линии с Путиным. В Кремле призвали быть аккуратными, ориентироваться только на официальные ссылки, транслируемые на телеканале "Россия" и Первом канале.

Интриги и новинки прямой линии



Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прямо называет главной интригой вопрос о том, выдвинет ли Путин свою кандидатуру на следующий президентский период.

"Конечно, не останется забытым вопрос "Владимир Владимирович, когда вы собираетесь выдвинуть свою кандидатуру на следующий президентский срок?" – это уже обязательная часть, по-моему. Но, скорее всего, президент отшутится, как всегда", — предположил он.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов также отмечает, что "сейчас любое большое выступление президента, особенно внутри страны, воспринимается в контексте формирования повестки его избирательной кампании". "Здесь существуют развилки, в том числе в части экономической, социально-экономической политики, которые сейчас обсуждаются на уровне конкуренции экономических программ", — добавил он.

Что касается новшеств в прямой линии, то председатель Совета директоров фонда Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский их не ожидает, называя устоявшимся этот формат. Тем не менее, отмечает он, "каждый год какие-то нюансы меняются, добавляются новые каналы связи для вопросов, несколько меняется состав аудитории в студии".

"Естественно, такого рода легкие новинки, освежающие формат, могут быть и в этом году. Тем более что впервые прямая линия проходит при обновлённом руководстве администрации президента и ее внутриполитического блока. Тем не менее, ещё раз повторю, радикальных новаций ждать не стоит, прямая линия — личный формат Путина", — сказал собеседник агентства.

Что касается вопроса о продолжительности общения, то Мухин отмечает, что последнее время глава государства четко следует регламенту и редко выходит за рамки запланированного времени — обычно это три часа. "Возможно, он продлит это общение, но, как показывает практика последних лет, это случается крайне редко", — сказал эксперт.

Неисчерпаемый формат и зачем он нужен власти?



Вопрос, исчерпал ли себя формат прямой линии, считают эксперты, неактуален. "Смотрите, какая огромная у нас страна, смотрите, какая территория! И каждый хочет напрямую пообщаться с главой государства. И "линия" — это единственный формат, который дает такую возможность. Ну как он может себя исчерпать?" — сказал декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.

"Прямые линии с президентом – это то, к чему россияне привыкли, к прямому общению с главой государства. Это, в общем-то, впервые в истории, когда глава государства имеет такую огромнейшую аудиторию. И если сопоставить то, что есть в мире, с тем, как идет диалог с другими президентами, главами государств, то здесь-то как раз нужно иметь в виду, что это действительно вряд ли где-либо еще повторяется", — добавил Шутов.

По мнению Ремизова, "если не частить", то формат прямой линии не устареет, что такое общение раз в год вполне уместно — это "хороший инструмент подать какие-то сигналы и продемонстрировать обратную связь, что власть считывает сигналы общества". "Сам формат, мне кажется, вполне жизнеспособен, вопрос в том, каким содержанием его наполнять", — уточнил эксперт.

Бадовский обращает внимание на то, что существенным и приоритетным значением прямой линии является ее содержание, "которое даёт возможность подготовить наиболее точный анализ настроений и запросов общества к властным структурам". "Позднее результаты такого исследования будут влиять на выработку стратегии будущей предвыборной кампании и для формирования, возможно, отдельных проектов и событий внутри неё", — уточнил он.

Темы на повестке дня



Шутов полагает, что среди вопросов прозвучит тема справедливости, с одной стороны, а с другой – обеспечение экономического роста, развития страны в условиях санкций. "Мне кажется, что вот эти две темы главным образом пройдут через все остальные конкретные вопросы", — добавил он.

Мухин отмечает, что ключевыми темами традиционно будут социальные проблемы, пойдет речь и об экономике и внутриполитическом курсе. Ремизов также полагает, что превалирующей будет социальная тематика, но опять-таки не останется без внимания и внешнеполитическая повестка.

"Потому что современные телевизионные форматы создали высокий интерес общества к международной политике, об этом говорят рейтинги политического вещания. И объективно происходят изменения на международной арене, по поводу которых, возможно, президенту было бы важно с обществом поговорить", — пояснил собеседник агентства.

Ремизов добавил, что речь может пойти и о продолжении политики макроэкономической стабилизации, "которая чревата стагнацией в варианте Кудрина", и о политике форсирования экономического роста, более активной комплексной промышленной политики.

"Это интрига, которая достаточно важна на ближайшие месяцы. Я не думаю, что окончательно точки над i расставит прямая линия в этом вопросе, но сигналы на этот счет сейчас, конечно, всем важны", — уточнил он.

Оппозиционная активность



Мухин считает, что, помимо прочего, Путину придется отвечать на вопросы о протестной активности и борьбе с коррупцией. Но у президента, добавил эксперт, есть что рассказать по этому поводу — регулярно, раз в полмесяца либо раз в неделю, публикуется информация о результатах борьбы с коррупцией.

"То там, то здесь и в регионах, и на федеральном уровне регулярно происходят аресты довольно высокопоставленных коррупционеров. Судя по всему, эта борьба будет продолжаться, поэтому, я думаю, здесь мы должны быть готовы к аргументированному ответу", — заметил он.

Ремизов также называет интригой возможную реакцию власти на оживление протестного движения. И хотя, по его словам, комментарии президента на эту тему уже прозвучали, они "вполне могут прозвучать еще раз, учитывая громкие заметные задержания 12 июня и учитывая, что власти и президенту лично эту ситуацию будет комментировать, в общем-то, не так сложно".

"Действительно, ситуация с переносом митинга на Тверскую выглядела как провокация со стороны протестных сил. И в данном случае аргументы у Кремля есть и можно ожидать, что Кремль захочет их общественности предъявить", — отметил Ремизов.

В Москве в понедельник прошел митинг протеста на проспекте Академика Сахарова. По последним данным ГУМВД столицы, в нем приняли участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. Заявка на проведение митинга на проспекте Сахарова, поданная директором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романом Рубановым, была согласована столичными властями.

При этом Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. Столичная полиция заявляла, что будет пресекать любые провокационные действия участников митинга, если те решат перейти с согласованной площадки мероприятия на проспекте Сахарова на Тверскую улицу, где должны были пройти народные гуляния в День России. Тем не менее, по данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице участвовали порядка 4,5 тысячи человек, были задержаны более 150 участников.

Шутов считает нынешнюю активность оппозиции "периферийной в отношении магистральных путей развития нашей страны". "У нас, к сожалению, в СМИ раздувают значимость подобного рода акций, они везде есть: они есть и в Америке, и в Китае, они есть везде. Но к ним почему-то нет такого повышенного внимания средств массовой информации, как у нас. Это, наверное, феномен, который надо изучить", — заключил эксперт.