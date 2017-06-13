Любить и банить: российский "родительский файрволл" обрел новые возможности

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Антон Размахнин. В более чем 7000 школах России работают новейшие системы контроля интернета, которые позволяют не только блокировать нежелательные ресурсы, но и наблюдать за сетевой активностью учащихся. Разработчики и психологи утверждают, что это может помочь родителям и учителям лучше понять подростков, но пока взрослые предпочитают действовать по старинке, а школьники учатся обходить запреты. Подробнее — в материале РИА Новости.

Большой и нежный брат

Вы набираете адрес в браузере компьютера. В течение каких-то 10 миллисекунд система успевает обратиться к постоянно пополняемой базе данных контентного фильтра NetPolice и узнать, не входит ли данный сайт в какую-либо "неблагонадежную" категорию. Само собой, учитываются и настройки, введенные школьным системным администратором. Если все в порядке, сайт для вас откроется. Правда, вся ваша активность будет видна все тому же администратору. Так работает программа Traffic Inspector — школьный, родительский (и офисный, кстати!) файрволл нового поколения. Не только запрещающий, но и следящий.

© Смарт софт Административная консоль программы Traffic Inspector © Смарт софт Административная консоль программы Traffic Inspector

"Наш программный продукт может, конечно, запрещать, — говорит Андрей Давидович, управляющий директор компании "Смарт софт" производителя Traffic Inspector. — Мы могли бы этим ограничиться. Но вообще-то мы создали продукт для тех, кто хочет не только запрещать детям те или иные сайты, но и пытаться с ними разговаривать, дискутировать. Думаю, в этом и есть главная миссия взрослых: направлять детей и избавлять от критических ошибок".

Если задаться целью изучить сетевую активность школьников, то программа и правда отличная. В истории посещений каждого пользователя (включая сюда не только школьные компьютеры, но и абонентов школьного WiFi) можно увидеть список посещенных сайтов, групп в соцсетях, даже поисковые запросы. "Запросил школьник какие-нибудь "ответы на ЕГЭ 2017" — и все, попался!" — улыбается технический директор "Смарт софта" Татьяна Медова.

Для педагога, ищущего подход к детям, такой инструмент будет только на пользу, убеждает Давидович: "При помощи этого инструмента учитель или психолог может видеть: какие интересы есть у наших детей за последний месяц? Какие группы "ВКонтакте" они посещали? Заходим в эту группу и смотрим: а что, собственно, наших детей здесь заинтересовало? Что мы можем предложить им в связи с такими интересами?"

Поддерживающий контроль



В идеальном мире родитель и впрямь может при помощи таких инструментов помочь своему ребенку взрослеть, говорит психотерапевт Адриана Имж. Для этого надо уметь ограничить себя: смотреть только сайты, на которые ходит ребенок, но не читать его переписку и его сообщения на форумах. Спрашивать, как у ребенка дела, что ему нравится или не нравится. В целом — интересоваться ребенком и уметь строить с ним контакт.

"Это называется "поддерживающий контроль", — рассказала РИА Новости Адриана Имж. — Кроме того, собрав эту информацию, идеальный родитель помогает ребенку настроить и оптимизировать его контакты, сферы интересов и источники получения информации. Это уже называется "ассертивный контроль". Оба эти вида контроля помогают ребенку повышать самооценку, хорошо себя чувствовать и более эффективно адаптироваться во взрослом мире".

Родителей, которые умеют так держать себя с подрастающими детьми, в России всего около 8%, утверждает психолог на основе собственного исследования. В беседе с корреспондентом РИА Новости один из приверженцев такого стиля в воспитании, отец двоих сыновей Артемий Пушкарев отметил, что не полагается на программные продукты.

"Мой 11-летний старший сын бывает в интернете с 4-5-летнего возраста — начинал с мультиков в YouTube, теперь делает сайты и ищет информацию для школьных проектов, — рассказал Пушкарев. — И за все это время я никогда не ставил ни на компьютер, ни на планшеты никаких фильтров, отсекающих опасную информацию. Вместо этого я всегда обсуждаю с сыном, с какой информацией он может столкнуться. Объясняю, что такое реклама, фишинг и тому подобные вещи. Что касается социальных сетей, то это единственное пространство, которое я в какой-то мере считаю нужным контролировать. Мы договорились о том, что сын будет спрашивать у меня или у мамы, стоит ли ему добавлять в друзья того или иного человека. И это работает".

Неидеальный мир



Как правило, нынешние российские родители пользуются информацией о сетевой жизни детей совсем не так, говорит Адриана Имж. Обычно они следят за ребенком, критикуя его действия или используя полученную информацию для контроля и доминирования (авторитарный контроль). Часто это делается постоянно: родители и учителя не только контролируют и доминируют, но и критикуют. Это, по словам психолога, называется навязчиво-авторитарным контролем.

© Смарт софт Экран блокировки программы Traffic Inspector © Смарт софт Экран блокировки программы Traffic Inspector

Эти два вида контроля приводят к общей атмосфере небезопасности, падению самооценки, недоверию к миру и всему новому, подчеркивает Адриана Имж. В итоге возможны проблемы не только в отношениях с родителями, но даже и с подготовкой к экзаменам.

"Если бы у нас была надежда, что вся эта информация собирается во благо, то есть в попытке понять, как помочь ребенку и улучшить его взаимодействие как в семье, так и в мире, это было бы очень здорово, — говорит психотерапевт. — Но на самом деле получится, скорее, просто слежка с постоянной необходимостью оправдываться и все перепрятывать, дабы тебя не оскорбили, не обвинили в безделье или бездарном проживании своей жизни".

Впрочем, большинство российских родителей — 63% — достаточно безразличны к своим детям, чтобы организовывать полноценную слежку, отмечает Адриана Имж.

Что не разрешено



Как бы то ни было, базовый уровень защиты детей от несоответствующей их возрасту информации обеспечен российскими федеральными законами. Главный из них — "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В соответствии с этим законом несовершеннолетних детей нужно ограждать от достаточно обширного круга сведений. В список запрещенных попали:

порнография;

пропаганда наркотиков, алкоголя, табакокурения, азартных игр, попрошайничества, проституции, бродяжничества;

нецензурная брань;

побуждение детей к самоубийству или нанесению вреда собственному здоровью;

оправдание насилия и жестокости по отношению к людям или животным;

отрицание семейных ценностей, неуважение к родителям;

оправдание противоправного поведения.



Именно в связи с этим законом школьные сети блокируют некоторые развлекательные сайты и сообщества в соцсетях. "Вот, скажем, обычный массовый сайт с приколами, — демонстрирует инженер техподдержки "Смарт софт" Владимир Кузнецов. — Вроде бы ничего особенного, но там часто попадаются такие картинки, что он проходит в Net Police по категориям "мат", "порнография", "насилие".

Не все родители, кстати, согласны с таким принудительным ограничением контента. "Открытость и доступность информации — лучшая защита от рисков "запретного плода", — настаивает москвич Олег П., который также отказался от родительского контроля над сетевой активностью детей. — Ребенка необходимо обучать критической оценке информационного потока, чтобы он понимал не только то, что говорится или написано, но и почему это происходит. Считаю это важнейшим навыком для современного человека, а обучать ему в отцензурированном пространстве — то же самое, что учить плавать в бассейне без воды".

Множественный сарказм



Что касается самих школьников, то рейтинг наиболее популярных сообществ "ВКонтакте" говорит о том, что школьные и родительские фильтры не слишком мешают им на пути к любимому типу контента. "Смейся до слез", "Сарказм", все вариации на тему слова "Прикол"… На эти странички-паблики подписаны миллионы пользователей, а появление новых файрволлов ситуацию не меняет. Другое дело — запрет пабликов решениями судов или предупреждения Роскомнадзора. Но таких откровенно экстремистских сообществ и страниц не так уж много, и в лидеры они выбиваются редко.

"Блокируют контактик на Wi-Fi — ну, печалька, что ж, — улыбается столичная 8-классница Александра Ш. — Но я просто отключу его и посмотрю все, что нужно, по 3G".

То, что родительских фильтров для мобильного интернета пока не разработали, констатируют и в "Смарт софте". Правда, по мнению программистов, это не слишком большая проблема. "Учтите, что подростки очень прагматичны, — говорит технический директор компании Татьяна Медова. — Если есть бесплатный Wi-Fi в школе или в парке, они им пользуются: проверено. Ведь время безлимитных тарифов мобильного интернета закончилось, а ребята вовсю смотрят видео, качают музыку. К тому же при пользовании мобильным интернетом батарейки садятся намного быстрее".

Прагматичны — это чистая правда. Поэтому ищут и будут искать способы обходить блокировки, пользуясь при этом бесплатным траффиком школьного или паркового Wi-Fi. Темы о том, как обойти Net Police и ему подобные фильтры — одни из популярных на всех околокомпьютерных сайтах. От названий программ, которые могут помочь в этом "в один клик" до подробного руководства по модификации системных файлов… В этом споре "брони" (контент-фильтров) и "снаряда" (способов их обойти) мнение разработчиков, психологов и родителей о том, что необходимо скорее воспитывать, чем ограничивать, кажется, мало кого интересует.