Социологи рассказали, как москвичи относятся к программе реновации

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Уровень поддержки программы реновации составляет 67% среди москвичей, слышавших о ней, и 80% среди жителей пятиэтажек, вошедших в программу, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Отмечается высокая информированность населения о программе реновации — о ней знают 98% жителей столицы, 54% интересуются данной темой специально и лишь 2% не слышали или затруднились оценить степень своей осведомленности.

Опрос также показал, что 71% жителей пятиэтажек считает, что в случае участия в программе реновации условия жизни их семей улучшатся, 8% — что ухудшатся, 13% — что ситуация не изменится, еще 8% затруднились ответить на данный вопрос.

Только 6% опрошенных жителей пятиэтажек знают обо всех принятых и разрабатываемых дополнительных гарантиях для жителей пятиэтажек, участвующих в программе реновации. Лучше всего опрошенные осведомлены о том, что переселение будет проходить только в своем районе, а жителям Зеленограда и ТиНАО новые квартиры предоставят в пределах административного округа (почти 72%). Почти 66% жителей пятиэтажек, включенных в программу, знают о предоставлении им равнозначной квартиры в домах-новостройках, 62% известно о том, что участие в программе возможно только по решению собственников и нанимателей квартир.

Социологи опросили от 1000 (28-30 апреля) до 1600 респондентов (17-18 мая, 27-30 мая 2017 года) в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Дополнительно в ходе опроса, проведенного 27-30 мая 2017 года, было опрошено 600 жителей пятиэтажек, вошедших в программу реновации.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.