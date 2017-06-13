Депутат призвал дать георгиевской ленте статус официального символа Победы

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко считает необходимым законодательно закрепить за георгиевской лентой статус официального символа Победы.

Накануне сайт президента Украины Петра Порошенко сообщил, что глава украинского государства подписал закон "о запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты на Украине. Ранее Верховная рада приняла закон, который вводит административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

"На Украине десятки тысяч стали полными кавалерами солдатских Орденов Славы. Георгиевская (гвардейская) лента — неотъемлемая часть этого Ордена. Порошенко и украинские националисты не просто хотят стереть нашу историю, а покусились на святое — на нашу общую победу, символом которой и является георгиевская лента. Они оскорбили миллионы украинских семей, где чтят и берегут память о подвигах своих прадедов и дедов. Оправданий и прощения этому быть не может. Я бы предложил коллегам законодательно закрепить за георгиевской лентой статус официального символа Победы наряду с Боевым Красным Знаменем", — написал Ревенко на своей странице в Facebook.