После прошлой "прямой линии" с Путиным в Омске отремонтировали 57 дорог

НОВОСИБИРСК, 13 июн – РИА Новости. Власти Омска после жалобы местной жительницы во время прошлогодней "прямой линии" с президентом страны отремонтировали 57 дорог, в этом году запланирован ремонт еще 33 дорог, сообщил РИА Новости во вторник глава пресс-службы горадминистрации Виктор Гашеев.

В апреле 2016 года "прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным началась с видеовопроса от жительницы Омска Екатерины, которая рассказала о плохом состоянии дорог в городе и показала разбитую улицу Богдана Хмельницкого. Глава государства ответил, что в регионах необходимо переходить на контракты полного цикла при строительстве и ремонте дорог и отметил, что к 300-летию Омска (отмечалось в 2016 году) город, а тем более его дорожную сеть, нужно привести в порядок.

"В прошлом году в Омске было полностью отремонтировано асфальтобетонное покрытие на 57 объектах, в том числе и на улице Богдана Хмельницкого, которая была внесена в план ремонта до "прямой линии" с президентом. Ее полностью отремонтировали, и сейчас она находится практически в идеальном состоянии", — рассказал Гашеев.

Он отметил, что весной улицу Богдана Хмельницкого, как и все отремонтированные в прошлом году дороги, обследовали на наличие дефектов. По улице оказалось лишь несколько мелких замечаний. Дефекты нашли лишь на некоторых дорогах, их по гарантии устраняли подрядчики.

"Благодаря решению президента в 2016 году город получил на дорожный ремонт впервые по-настоящему большую сумму — 1,3 миллиарда рублей — на которую удалось сделать 57 дорог. В этом году также из регионального и федерального бюджетов направлены значительные средства в размере порядка 1 миллиарда рублей на продолжение масштабной кампании ремонта дорог. В этом году для ремонта определены 33 дорожных объекта", — сказал представитель горадминистрации.

Гашеев отметил, что по 31 объекту после проведения аукционов уже определены подрядчики и начались ремонтные работы, которые по требованию мэра города должны быть завершены к августу. Еще по двум дорогам торги будут проведены чуть позже, а ремонт завершат к сентябрю.

Представитель мэрии сообщил, что в прошлом и текущем году проведен огромный объем работ, и жители Омска "действительно почувствовали качественные изменения". "В целом планируется, что в ближайшие 2-3 года при сохранении такого объема финансирования все дороги города будут приведены в нормативное состояние", — добавил он.

Очередная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 15 июня. Глава государства ответит на интересующие россиян вопросы.