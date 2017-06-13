После прошлой "прямой линии" с Путиным в Омске отремонтировали 57 дорог

НОВОСИБИРСК, 13 июн – РИА Новости. Власти Омска после жалобы местной жительницы во время прошлогодней "прямой линии" с президентом страны отремонтировали 57 дорог, в этом году запланирован ремонт еще 33 дорог, сообщил РИА Новости во вторник глава пресс-службы горадминистрации Виктор Гашеев.
"В прошлом году в Омске было полностью отремонтировано асфальтобетонное покрытие на 57 объектах, в том числе и на улице Богдана Хмельницкого, которая была внесена в план ремонта до "прямой линии" с президентом. Ее полностью отремонтировали, и сейчас она находится практически в идеальном состоянии", — рассказал Гашеев.
Он отметил, что весной улицу Богдана Хмельницкого, как и все отремонтированные в прошлом году дороги, обследовали на наличие дефектов. По улице оказалось лишь несколько мелких замечаний. Дефекты нашли лишь на некоторых дорогах, их по гарантии устраняли подрядчики.
"Благодаря решению президента в 2016 году город получил на дорожный ремонт впервые по-настоящему большую сумму — 1,3 миллиарда рублей — на которую удалось сделать 57 дорог. В этом году также из регионального и федерального бюджетов направлены значительные средства в размере порядка 1 миллиарда рублей на продолжение масштабной кампании ремонта дорог. В этом году для ремонта определены 33 дорожных объекта", — сказал представитель горадминистрации.
Гашеев отметил, что по 31 объекту после проведения аукционов уже определены подрядчики и начались ремонтные работы, которые по требованию мэра города должны быть завершены к августу. Еще по двум дорогам торги будут проведены чуть позже, а ремонт завершат к сентябрю.
Очередная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 15 июня. Глава государства ответит на интересующие россиян вопросы.