Полиция на акциях 12 мая действовала в рамках закона, заявили в Совфеде

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. В комитете Совета Федерации по международным делам считают, что меры, которые применила полиция к сторонникам оппозиции 12 июня, были в рамках закона.

"Даже когда отмечали День России, люди радовались, праздновали, горстка сторонников (Алексея) Навального пыталась омрачить этот праздник", — сказал во вторник первый замглавы комитета Владимир Джабаров.

По его словам, когда к ним были применены абсолютно мягкие, на его взгляд, и законные меры, "чтобы они не мешали людям праздновать, тут же на Западе призвали обратить внимание на чрезмерное применение силы".

В Москве в понедельник прошел митинг протеста на проспекте Академика Сахарова. По последним данным ГУМВД столицы, в нем приняли участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. Заявка на проведение митинга на проспекте Сахарова, поданная директором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романом Рубановым, была согласована столичными властями.

При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. Столичная полиция заявляла, что будет пресекать любые провокационные действия участников митинга, если те решат перейти с согласованной площадки мероприятия на проспекте Сахарова на Тверскую улицу, где должны были пройти народные гуляния в День России. Тем не менее, по данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице участвовали порядка 4,5 тысячи человек, были задержаны более 150 участников.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, комментируя задержания на несанкционированных акциях в РФ 12 июня, призвал власти освободить — помимо мирных протестующих — и "задержанных журналистов", сведений о задержании которых не было.