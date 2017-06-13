Путин ждет российской премьеры фильма Оливера Стоуна, заявил Песков

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не смотрел фильм американского кинорежиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным", он дождется премьеры документальной ленты в России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Первую серию фильма Стоуна, составленного из бесед с российским лидером, в понедельник показал американский кабельный телеканал Showtime.

"Она же шла не у нас; была первая серия, сегодня будет вторая. Это Showtime в США — премьера идет там. Потом Европа, и, насколько мы знаем, закупил Первый канал, поэтому дождемся, когда будут показывать у нас", — сказал Песков в ответ на вопрос, смотрел ли президент первую часть фильма.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.