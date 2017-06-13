Путин при подготовке к прямой линии встретится с главами ведомств

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник и в среду будет готовиться к прямой линии, в связи с чем встретится с руководителями различных ведомств, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент работает по тематике прямой линии он готовится к ней. Сегодня и завтра у него запланирована подготовка. Вы знаете, он традиционно работает с массивом, освежает все статистические данные, общается с министрами, руководителями агентств, делает "апдейт" информации. Это будет сегодня и завтра происходить", — сказал Песков журналистам во вторник.

Он напомнил, что прямая линия начнется в четверг, 15 июня, традиционно в 12.00 (мск).