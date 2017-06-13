Песков заявил, что на акциях 12 июня были провокации

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Согласованные акции и митинги 12 июня в российских городах прошли организованно и мирно, однако не обошлось и без провокаций, при которых представители правоохранительных органов сделали все, что требовал закон, для соблюдения правопорядка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Во многих городах России были различные акции. Там, где они проходили в соответствии с правилами в согласованных местах и в согласованное время, они прошли достаточно организовано, мирно, без каких-либо проблем. В нескольких городах, как вы знаете, в том числе и в Москве, к сожалению, все-таки случились провокации, как и предупреждали, собственно, городские власти", — сказал Песков журналистам во вторник.

В частности, пресс-секретарь главы государства отметил, что согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, который состоялся 12 июня, "прошел абсолютно без проблем".

"Были и провокационные действия. В данном случае представители органов правопорядка сделали все, что от них требовал закон для обеспечения этого самого правопорядка", — подытожил Песков.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова. По последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняли участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч.

По информации МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве приняли участие порядка 4,5 тысячи человек, 150 человек были задержаны.