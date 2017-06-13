В Кремле предупредили о фейковых сайтах прямой линии с Путиным

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Кремле предупредили граждан о размещении в сети поддельных сайтов "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным и призвали быть аккуратными, ориентироваться только на официальные ссылки, транслируемые на телеканалах "Россия" и "Первый канал", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.

"Я хотел бы воспользоваться случаем и еще раз напомнить, что, к великому сожалению, опять, как и в прошлом году, появляются поддельные сайты прямой линии, которые собирают вопросы граждан. Безусловно, мы принимаем оперативные меры для того, чтобы блокировать, закрывать эти сайты. Но призываем всех быть весьма осторожными, аккуратными. Правильные координаты интернет-ресурса этой линии и проекта "Первого канала" и телеканала "Россия" указываются в многочисленных рекламных роликах, которые идут на этих телеканалах", — сказал Песков.