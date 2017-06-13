Песков прокомментировал несанкционированные митинги 12 июня

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Действия группы провокаторов во время несанкционированной акции в Москве 12 июня несли опасность для граждан, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Проведение подобного рода мероприятий в согласованном режиме, как это предписывается законом, ни для кого никакой опасности не представляет. Где-то людей приходит больше, где-то людей приходит меньше, это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию", — сказал Песков на вопрос, как он относится к выводам западных СМИ о том, что протестные акции представляют реальную опасность для Кремля.

"Опасными являются провокационные проявления — да, это действительно опасно, это несет опасность окружающим людям. А вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный день нашей страны, вот эта группа провокаторов, они, ну, собственно, их действия несли опасность для граждан. Это опасно, и в отношении таких лиц, таких провокаторов, конечно же, органы правопорядка предпринимают необходимые действия", — подчеркнул Песков.

В Москве в понедельник прошел митинг протеста на проспекте Академика Сахарова. По последним данным ГУМВД столицы, в нем приняли участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. Заявка на проведение митинга на проспекте Сахарова, поданная директором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романом Рубановым, была согласована столичными властями.

При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. Столичная полиция заявляла, что будет пресекать любые провокационные действия участников митинга, если те решат перейти с согласованной площадки мероприятия на проспекте Сахарова на Тверскую улицу, где должны были пройти народные гуляния в День России. Тем не менее, по данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице участвовали порядка 4,5 тысячи человек, были задержаны более 150 участников.