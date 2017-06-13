Расторгуев рассказал о своем самочувствии и поблагодарил поклонников

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев выразил благодарность поклонникам коллектива за проявленную заботу и сообщил, что сейчас с его самочувствием все хорошо, следует из официального заявления артиста, предоставленного РИА Новости в продюсерском центре Игоря Матвиенко.

Ранее в пресс-службе коллектива сообщили РИА Новости, что Расторгуев не смог выступить на концерте в Туле в честь Дня России из-за "возрастной аритмии". В социальных сетях жители Тулы, пришедшие на концерт, выразили сожаление по поводу случившегося и отметили, что многие, узнав, что Расторгуева не будет, ушли с концерта. На сцене с группой спели также тульские музыканты, отмечали очевидцы.

"От себя лично и всего коллектива "Любэ" выражаю вам огромную благодарность за проявленную заботу, волнение и переживание по поводу моего самочувствия. На данный момент все хорошо, до новых встреч на концертах", — сказал Расторгуев.