В Госдуме одобрили проект компенсационного фонда дольщиков

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об особенностях формирования компенсационного фонда долевого строительства в целях дополнительной защиты прав и законных интересов дольщиков.

Действующее законодательство предусматривает создание специального государственного компенсационного фонда, формируемого за счет обязательных отчислений застройщиков, размер которых не может превышать 1% от планируемой стоимости строительства многоквартирного дома.

Порядок управления таким фондом, размер и порядок осуществления обязательных отчислений (взносов) застройщиков, условия и порядок использования средств фонда, а также правила их размещения и инвестирования устанавливаются правительством.

Законопроектом размер взносов застройщиков в компенсационный фонд предлагается рассчитывать по методике правительства на основе цены каждого договора с дольщиком. Размер отчисления не должен будет превышать предельный процент цены договора участия в долевом строительстве. Застройщик будет обязан уплачивать взносы в компенсационный фонд до госрегистрации каждого договора участия в долевом строительстве.

Законопроект, внесенный правительством РФ, отменяет такие способы обеспечения исполнения обязательств застройщика по передаче жилого помещения дольщику, как поручительство банка и страхование гражданской ответственности застройщика. Вместо них вводится обязательность внесения застройщиками отчислений в компенсационный фонд создаваемой некоммерческой организации, учредителем которой является РФ.

При этом компенсационный фонд не будет использоваться для решения проблем граждан, уже заключившихся договоры долевого участия (ДДУ).

"Фонд не будет распространяться на те объекты, которые являются проблемными, и не будет решать проблем тех граждан, которые уже стоят в реестре", — пояснил на заседании замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Он добавил, что министерство насчитывает 776 таких "проблемных" объектов. Стасишин объясняет такое ограничение тем, что при использовании средств фонда для уже заключенных договоров организация сразу обанкротится.

Тариф от Минстроя

Ранее пресс-служба Минстроя сообщила, что единый тариф для застройщиков, привлекающих в жилищное строительство средства граждан, на переходный период предлагается установить в размере 1,2% от цены договора долевого участия.

Глава комитета ГД Николай Николаев высказался против такой ставки. "Предлагаемая ставка 1,2% противоречит действующей редакции федерального закона №214-ФЗ, согласно которому в 2016 году была принята норма предельного размера обязательных отчислений застройщиков в компенсационный фонд долевого строительства, и она составляет 1%. Это также указано и в постановлении правительства от 7 декабря 2016 года", — сказал он.

Замечания комитета

Согласно заключению комитета, депутаты высказали ряд замечаний по законопроекту. Они отмечают, что в первую очередь нарекания вызывают положения законопроекта, допускающие непрозрачное расходование средств фонда. "В законопроекте отсутствуют положения, предусматривающие процедуру отбора застройщиков, претендующих на получение средств компенсационного фонда в виде займа", — следует из заключения.

Также депутаты критикуют другую форму предоставления средств фондом — пожертвование. "В материалах к законопроекту отсутствует обоснование необходимости использования подобной формы безвозвратного предоставления средств, а в самом законопроекте отсутствует указание на целевое назначение выделяемых таким способом средств", — отмечают парламентарии.

Представители нижней палаты парламента отмечают, что в законопроекте остаются нераскрытыми механизмы контроля за исполнением лицами, получившими средства фонда для достройки объектов незавершенного строительства, обязательств по передаче жилых помещений участникам долевого строительства, а также правовые последствия неисполнения указанными лицами данных обязательств.

Отдельное нарекание вызывает у депутатов возможность финансирования с помощью средств фонда текущих расходов управляющей организации. Они указывают, что данные средства могут быть "направлены на цели, не связанные с защитой прав и интересов участников долевого строительства".

В заключении парламентарии отрицательно оценили ряд положений, связанных с контролем деятельности управляющего органа фонда и порядком формирования управленческого состава.