Минтруд заявил о снижении числа официальных безработных

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан России снизилась за первую неделю июня на 1,2%, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 31 мая по 7 июня 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,2% и составила 838 371 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 003 672 человека", — сообщили в ведомстве.

По данным Минтруда, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 76 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Астраханской, Ивановской, Сахалинской областях, Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах, Республике Крым и городе Севастополе.

В девяти регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее увеличение количества безработных произошло в Забайкальском крае и Ростовской области.

В Минтруде добавили, что на 7 июня суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 165 302 человека.

В ведомстве напомнили, что на 1 мая 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1,2% от численности экономически активного населения (на 1 мая 2016 года – 1,4%).

Также, по данным Минтруда, на 7 июня работодатели заявили 1,6 миллиона вакансий в органы службы занятости.