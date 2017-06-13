Минтруд заявил о снижении числа официальных безработных

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан России снизилась за первую неделю июня на 1,2%, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
По данным Минтруда, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 76 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Астраханской, Ивановской, Сахалинской областях, Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах, Республике Крым и городе Севастополе.
В девяти регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее увеличение количества безработных произошло в Забайкальском крае и Ростовской области.
В ведомстве напомнили, что на 1 мая 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1,2% от численности экономически активного населения (на 1 мая 2016 года – 1,4%).
Также, по данным Минтруда, на 7 июня работодатели заявили 1,6 миллиона вакансий в органы службы занятости.