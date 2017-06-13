Иностранные журналисты посетили стройплощадку моста через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Около полусотни иностранных журналистов — участников международного медиафорума "Открытый Крым: своими глазами" — посетили крымскую строительную площадку моста через Керченский пролив, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

"В составе делегации было около 50 человек. Это представители СМИ Болгарии, Италии, Германии, Испании, Кубы, Сирии, Ливана, Исландии, Кувейта, Украины. Представители зарубежных СМИ увидели, как собирают судоходные арки", — сообщили в инфоцентре.

Отмечается, что сборка железнодорожной арки почти завершена. Арочные пролеты планируется установить на фарватерные опоры в августе. После осмотра стройки представители СМИ высказали свое мнение об увиденном.

"Для России от этого проекта многое зависит: и жизнь крымчан, и жизнь самой России, и имидж России. Это большая политическая операция, не только технологическая. Больше всего меня удивляет скорость. Этот мост невозможно строить в течение десятилетий, потому что он нужен сейчас. Меня это очень впечатлило", — сказал редактор телеканала "Пандора ТВ" (Италия) Джульетто Кьеза.

"В моем представлении это было что-то хрупкое, а это, оказывается, такое массивное, такое большое, что-то вечное. Нет слов! Ощущение, что это будет не 100, а 1000 лет стоять. Я постараюсь свои эмоции передать читателям. Уверен, я найду слова, чтобы они тоже удивились", — сказал корреспондент газеты "Фрайтаг" (Германия) Ульрих Хайден.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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