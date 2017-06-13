Иностранные журналисты посетили стройплощадку моста через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Около полусотни иностранных журналистов — участников международного медиафорума "Открытый Крым: своими глазами" — посетили крымскую строительную площадку моста через Керченский пролив, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
Отмечается, что сборка железнодорожной арки почти завершена. Арочные пролеты планируется установить на фарватерные опоры в августе. После осмотра стройки представители СМИ высказали свое мнение об увиденном.
"Для России от этого проекта многое зависит: и жизнь крымчан, и жизнь самой России, и имидж России. Это большая политическая операция, не только технологическая. Больше всего меня удивляет скорость. Этот мост невозможно строить в течение десятилетий, потому что он нужен сейчас. Меня это очень впечатлило", — сказал редактор телеканала "Пандора ТВ" (Италия) Джульетто Кьеза.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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