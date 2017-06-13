Путин рассказал, что гордится дочерьми и дискутирует с зятьями

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал о взаимоотношениях в семье и о своих сомнениях в 1999 году, когда Борис Ельцин назначил его премьер-министром.
В понедельник в США начался показ документального фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил на протяжении двух лет. Картина вышла в эфир кабельного телеканала Showtime.
О дискуссиях с зятьями
"Очень редко, к сожалению", — ответил президент.
Путин также рассказал, что гордится своими дочерьми, у которых своя семейная жизнь.
Российский президент также признался, что иногда дискутирует со своими зятьями, при этом зачастую мнения бывают разными.
"Мы не спорим, мы скорее дискутируем. И они (дочери — ред.) тоже. Но они не занимаются политикой, никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием", — сказал Путин.
О сомнениях 1999 года
Путин и Стоун также обсудили события 1999 года, когда тогдашний президент Борис Ельцин назначил его премьер-министром.
Президент рассказал Стоуну также, что одно дело быть чиновником, пусть и высокого ранга, и совсем другое — "взять на себя ответственность в той ситуации за Россию".
"И, откровенно говоря, я ведь не знал тогда, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина, и я не знал, как долго смогу это делать, потому что в любую секунду президент мог сказать: "Ты свободен", — добавил Путин.
По его словам, тогда он думал лишь о том, "куда спрятать детей".
"Представьте себе, что меня освободили бы от занимаемой должности, — охраны нет, ничего нет, и чего делать, как жить, как обеспечить безопасность семье?" — вспоминает Путин.
Говоря о своей работе в качестве премьер-министра, Путин рассказал, что мало видел своих детей, поскольку рано уходил из дома и поздно приходил.
"Я не знаю, почему Ельцин остановил свой выбор на мне", — отметил Путин, добавив, что до конца не был уверен в том, что станет главой государства.
"Просто я для себя тогда решил, что если судьба вот так распорядилась, надо тогда уже до конца идти. И я тогда еще не знал на сто процентов, что я буду президентом. Никаких гарантий по этому поводу никто не давал", — пояснил он.
О работе президента и сильных сторонах Ельцина
Путин также рассказал Стоуну, что работа президента напоминает деятельность людей творческих профессий.
Президент также поделился своими впечатлениями о своем предшественнике Борисе Ельцине.
"У него, как и у каждого из нас были свои проблемы, но были и свои сильные стороны. Одна из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонялся от личной ответственности. Он был в состоянии эту личную ответственность брать на себя. Но, а то, что вы сказали (проблемы с алкоголем — ред.) — да, чего греха таить, это тоже было", — сказал Путин.
Говоря об отношениях с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, Путин рассказал, что несколько лет назад приглашал политика в свой кабинет.
По его словам, заслуга Горбачева заключается в том, что он понял необходимость перемен.
"Но сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что они не понимали, какие нужны перемены и как их добиться", — добавил глава государства.
О распаде СССР
Владимир Путин также повторил свою позицию о том, что распад Советского Союза является крупнейшей катастрофой XX века.
Путин также напомнил, что граждане СССР жили в рамках единой страны, у них были родственные связи, работа, квартира, они были равноправны, однако в одну секунду оказались за границей.
"А в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война. И, конечно, все это я видел прекрасно, особенно когда стал директором Федеральной службы безопасности", — добавил российский лидер.