Путин рассказал, что гордится дочерьми и дискутирует с зятьями

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал о взаимоотношениях в семье и о своих сомнениях в 1999 году, когда Борис Ельцин назначил его премьер-министром.

В понедельник в США начался показ документального фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил на протяжении двух лет. Картина вышла в эфир кабельного телеканала Showtime.

О дискуссиях с зятьями

На вопрос Стоуна, любит ли он своих внуков, Путин ответил: "Очень". Режиссер также спросил у российского лидера, удается ли ему играть с детьми.

"Очень редко, к сожалению", — ответил президент.

Путин также рассказал, что гордится своими дочерьми, у которых своя семейная жизнь.

Российский президент также признался, что иногда дискутирует со своими зятьями, при этом зачастую мнения бывают разными.

"Мы не спорим, мы скорее дискутируем. И они (дочери — ред.) тоже. Но они не занимаются политикой, никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием", — сказал Путин.

О сомнениях 1999 года

Путин и Стоун также обсудили события 1999 года, когда тогдашний президент Борис Ельцин назначил его премьер-министром.

"Когда мне Ельцин предложил первый раз, я отказался. Он пригласил меня в свой кабинет, сказал, что хочет назначить премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это должно поменять мою всю жизнь, и я не уверен, что я к этому готов", — сказал Путин.

Президент рассказал Стоуну также, что одно дело быть чиновником, пусть и высокого ранга, и совсем другое — "взять на себя ответственность в той ситуации за Россию".

"И, откровенно говоря, я ведь не знал тогда, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина, и я не знал, как долго смогу это делать, потому что в любую секунду президент мог сказать: "Ты свободен", — добавил Путин.

По его словам, тогда он думал лишь о том, "куда спрятать детей".

"Представьте себе, что меня освободили бы от занимаемой должности, — охраны нет, ничего нет, и чего делать, как жить, как обеспечить безопасность семье?" — вспоминает Путин.

Говоря о своей работе в качестве премьер-министра, Путин рассказал, что мало видел своих детей, поскольку рано уходил из дома и поздно приходил.

Президент также рассказал, что не знает, почему Ельцин выбрал именно его в качестве председателя правительства.

"Я не знаю, почему Ельцин остановил свой выбор на мне", — отметил Путин, добавив, что до конца не был уверен в том, что станет главой государства.

"Просто я для себя тогда решил, что если судьба вот так распорядилась, надо тогда уже до конца идти. И я тогда еще не знал на сто процентов, что я буду президентом. Никаких гарантий по этому поводу никто не давал", — пояснил он.

О работе президента и сильных сторонах Ельцина

Путин также рассказал Стоуну, что работа президента напоминает деятельность людей творческих профессий.

"Не хочу себя сравнивать с людьми творческих профессий, но процесс работы и принятие решений, что-то напоминает такой процесс", — сказал российский лидер.

Президент также поделился своими впечатлениями о своем предшественнике Борисе Ельцине.

"У него, как и у каждого из нас были свои проблемы, но были и свои сильные стороны. Одна из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонялся от личной ответственности. Он был в состоянии эту личную ответственность брать на себя. Но, а то, что вы сказали (проблемы с алкоголем — ред.) — да, чего греха таить, это тоже было", — сказал Путин.

Говоря об отношениях с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, Путин рассказал, что несколько лет назад приглашал политика в свой кабинет.

"Он человек с собственным мнением. В чем-то я с ним согласен, в чем-то нет. И он так же — в чем-то со мной согласен, в чем-то нет", — заявил Путин.

По его словам, заслуга Горбачева заключается в том, что он понял необходимость перемен.

"Но сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что они не понимали, какие нужны перемены и как их добиться", — добавил глава государства.

О распаде СССР

Владимир Путин также повторил свою позицию о том, что распад Советского Союза является крупнейшей катастрофой XX века.

"Я часто слышал критику в свой адрес по поводу того, что я сожалею по поводу развала Советского Союза. Во-первых, и самое главное, заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века", — сказал президент.

Путин также напомнил, что граждане СССР жили в рамках единой страны, у них были родственные связи, работа, квартира, они были равноправны, однако в одну секунду оказались за границей.

"А в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война. И, конечно, все это я видел прекрасно, особенно когда стал директором Федеральной службы безопасности", — добавил российский лидер.