Путин сожалеет, что редко играет со своими внуками

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что очень любит своих внуков, но, к сожалению, редко с ними играет.

На вопрос Оливера Стоуна в интервью для телеканала Showtime, любит ли он своих внуков, Путин ответил: "Очень".

В то же время, отвечая, удается ли ему с ними играть, президент сказал: "Очень редко, к сожалению".

Рассказывая о своей семье, Путин отметил, что он гордится своими дочерьми, у которых своя семейная жизнь, и он с ними видится.

Он также признался, что иногда дискутирует со своими зятьями, зачастую мнения бывают разными.

"Бывают и отличные (мнения). Мы не спорим, мы скорее дискутируем. И они (дочери) тоже. Но они не занимаются политикой, никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием", — сказал Путин.