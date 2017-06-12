Концерт в День России на Красной площади собрал 30 тысяч человек

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Тридцать тысяч человек принимают участие в праздничном концерте ко Дню России на Красной площади в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк..

Ранее сообщалось, что 12 июня на Красной площади состоится праздничный концерт, который завершится фейерверком. Его запустят у Большого Москворецкого моста между улицами Москворецкой и Варваркой.

"На Красной площади проходит праздничный концерт, посвященный празднованию Дня России, с участием звезд российской эстрады. В мероприятии принимает участие 30 тысяч человек", — сказала Волк.

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией обеспечили охрану общественного порядка. Завершится мероприятие праздничным салютом.

По данным МВД РФ, более 7 миллионов человек приняли участие в мероприятиях ко Дню России по всей стране по состоянию на 20.30, причем в Москве — около 3,5 миллиона.