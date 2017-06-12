Солиста "Любэ" экстренно госпитализировали перед концертом в Туле

СКВА, 12 июн – РИА Новости. У лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева перед концертом ко Дню России в Туле произошел сердечный приступ, группа отыграла без него, сообщает "Тульская служба новостей".
По сведениям агентства, певца направили в больницу.
Журналист Дмитрий Литвинов написал в Twitter, что Расторгуев почувствовал себя плохо перед выступлением.
Н. #Расторгуев'у стало плохо перед концертом #Тула в #ДеньРоссии. По предварит.данным,сердечный приступ. На сцене — состав #Любэ без солиста pic.twitter.com/KyxBze7jcu— Дмитрий Литвинов (@litvinov_d) June 12, 2017
Он также опубликовал видео, на котором о госпитализации артиста объявляют ведущие концерта.
"Случилось несчастье: у #Расторгуев'а — сердечный приступ, он направлен в больницу".#Любэ #Тула #яРоссия pic.twitter.com/c6ct1Bq69c— Дмитрий Литвинов (@litvinov_d) June 12, 2017
В социальных сетях жители Тулы, пришедшие на концерт, выражают сожаление по поводу случившегося и отмечают, что многие, узнав, что Расторгуева не будет, ушли с концерта. На сцене с группой спели также тульские музыканты, сообщают очевидцы.
В феврале этого года Николай Расторгуев отметил 60-летний юбилей.