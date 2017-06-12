Солиста "Любэ" экстренно госпитализировали перед концертом в Туле

СКВА, 12 июн – РИА Новости. У лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева перед концертом ко Дню России в Туле произошел сердечный приступ, группа отыграла без него, сообщает "Тульская служба новостей".

По сведениям агентства, певца направили в больницу.

Журналист Дмитрий Литвинов написал в Twitter, что Расторгуев почувствовал себя плохо перед выступлением.

Он также опубликовал видео, на котором о госпитализации артиста объявляют ведущие концерта.

В социальных сетях жители Тулы, пришедшие на концерт, выражают сожаление по поводу случившегося и отмечают, что многие, узнав, что Расторгуева не будет, ушли с концерта. На сцене с группой спели также тульские музыканты, сообщают очевидцы.

В феврале этого года ​Николай Расторгуев отметил 60-летний юбилей.