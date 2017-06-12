День России у оппозиции: митинг на Сахарова и задержания на Тверской

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Акции оппозиции в день России прошли в двух точках в центре Москвы, один из митингов – на проспекте академика Сахарова – был согласован столичными властями, собрал около 1,8 тысячи участников и прошел, по оценке полиции и наблюдателей, спокойно, а вот несогласованная акция на Тверской улице завершилась задержаниями полутора сотен человек.
Митинг на проспекте Сахарова
В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте академика Сахарова. По последним данным ГУМВД столицы, в нем приняло участие около 1,8 тысячи человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. Руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил РИА Новости, что завершившийся митинг прошел спокойно и без эксцессов. В МВД также заявили об отсутствии существенных нарушений в ходе этого митинга.
Мэрия Москвы ранее согласовала заявку директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова на проведение митинга на проспекте Сахарова, отклонив идентичную заявку основателя ФБК Алексея Навального из-за его нарушений на прежних акциях.
Накануне Навальный призвал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, ссылаясь на препятствия в оборудовании сцены и установке необходимой звуковой аппаратуры для проведения митинга на проспекте Сахарова.
В пресс-службе ГУМВД по Москве сообщали, что столичная полиция намерена пресекать любые провокационные действия участников митинга, если те решат перейти с согласованной площадки на проспекте Сахарова на Тверскую улицу, где проходят народные гуляния в день России.
Несанкционированная акция на Тверской
Тем не менее, несогласованная акция на Тверской улице в Москве, по данным МВД, собрала порядка 4,5 тысяч человек. По итогам мероприятия было задержано более 150 участников. "За нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства доставлены более 150 человек", — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее в этот день был задержан и Навальный, который накануне призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы тогда назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.
Не обошлось в ходе акции и без пострадавших — сотрудник ОМОНа получил ожог глаза после того, как участник несанкционированной акции распылил перцовый аэрозоль, злоумышленник задержан, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"В ходе выполнения задач по охране общественного порядка в центре столицы пострадал сотрудник ОМОН главного управления Росгвардии по Москве. Неизвестный, участвующий в несанкционированной акции на Пушкинской площади, распылил в лицо сотрудника ОМОН перцовый аэрозоль, в результате чего пострадавший получил ожог глаза", — говорилось в сообщении.
Перед концом несогласованного мероприятия неожиданно на клумбе, где стояли протестующие, прогремел хлопок. Как сообщил корреспондент РИА Новости, кто-то поджег петарду и кинул на землю. От хлопка митингующие кинулись врассыпную, но заметив, что их жизни и здоровью ничего не угрожает, вернулись на клумбу.
Нарушители и наблюдатели
"Спокойная ситуация в настоящий момент на Тверской. Я считаю, что попытка провокации провалилась и не удалась у организаторов. Люди гуляют – у них праздник. Они будут гулять еще очень долго. А те, кто пытался его испортить, они покинули территорию мероприятия", — сказал Черников.
Член Общественной палаты РФ Георгий Федоров сообщил РИА Новости, что оказался среди задержанных на несанкционированном митинге в центре Москвы. "На Пушкинской площади стоял, ничего не делал, просто фотографировал, общался с людьми. Подбежали, задержали, в автозак (поместили)", — сказал Федоров РИА Новости.
По словам общественника, после задержания его доставили в ОМВД России по району Нагатино-Садовники, где с ним была проведена беседа. "Я там написал объяснение, что я просто находился как наблюдатель, не участвовал… Могу сказать сразу, что если у меня вопросы к задержанию, к сотрудникам полиции и к ОМОНу… то внутри УВД люди вежливые", — отметил член ОП.
Федоров также добавил, что оценивает действия сотрудников полиции в отделении как гуманные по отношению к задержанным, однако объяснений о причине своего задержания он не получил. В настоящий момент член ОП уже отпущен правоохранителями.
Оценки
Ранее члены СПЧ уже выражали обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей.
В свою очередь, ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова, также выступившая в качестве общественного наблюдателя от совета, сообщила, что участники несанкционированной акции на Тверской улице в Москве проигнорировали ранее согласованное место проведения митинга и спровоцировали давку, в то время как на митинге оппозиции на проспекте академика Сахарова все было мирно — никаких провокаций, со сцены участники по очереди выражали свою позицию.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия") считает, что призывы Навального выйти на несогласованную акцию в Москве являются политической провокаций.
По его словам, это делается специально, чтобы "вызвать конфликт с силовыми структурами и таким образом и создать информационный повод". "Просто такой достаточно дешевый политический ход", — считает парламентарий.
Вместе с тем он полагает, что законодательство РФ предусматривает достаточное наказание за призывы к участию в несанкционированных акциях. "У нас и так достаточно серьезная ответственность предусмотрена административная и уголовная, в случае если действия граждан или отдельного гражданина выходят за рамки Уголовного кодекса", — отметил депутат.