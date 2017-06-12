Самый большой в мире российский триколор развернули в Москве в День России

Курсанты МЧС России развернули флаг РФ в честь Дня России на Поклонной горе в Москве. 12 июня 2017

Курсанты МЧС России развернули флаг РФ в честь Дня России на Поклонной горе в Москве. 12 июня 2017

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Курсанты Академии государственной противопожарной службы МЧС развернули в понедельник в Москве самый большой в мире российский флаг в честь празднования Дня России, сообщается на сайте МЧС РФ.

"Сегодня в честь празднования Дня России на Поклонной горе у Центрального музея Великой Отечественной войны курсантами Академии государственной противопожарной службы МЧС России был развернут самый большой в мире государственный флаг РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что флаг размером 1014 квадратных метров был развернут у подножия Монумента Победы.

Также в музее Великой Отечественной войны прошла выставка, посвященная 85-й годовщине со дня образования гражданской обороны страны. Посетители смогли ознакомится с экспозицией, посвященной противовоздушной обороне и пожарной охране Москвы.

Государственный праздник Российской Федерации — День России — отмечается ежегодно с 1994 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года). День принятия Декларации стал началом становления российской государственности, основанной на принципах конституционного федерализма, равноправия и партнерства.

По данным МВД РФ, 12 июня этого года участие в праздничных мероприятиях по всей России уже приняли почти четыре миллиона человек.