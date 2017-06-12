Почти четыре миллиона человек приняли участие в мероприятиях в День России

19:4612.06.2017
(обновлено: 20:12 12.06.2017)
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Почти четыре миллиона человек по всей стране уже приняли участие в праздничных мероприятиях в День России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"По состоянию на 19:00 мск около 3,8 миллиона человек уже приняли участие в трех тысячах массовых мероприятий, прошедших в российских городах в честь главного национального праздника страны. Праздничные мероприятия и народные гулянья продолжаются", — сообщила Ирина Волк.
Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан на мероприятиях, добавила она.
В Москве в празднованиях приняли участие порядка 270 тысяч человек. С 1 по 12 июня в столице проходил международный фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи. Собрание". На 30 уличных и парковых площадках в разных районах города реконструкторы воспроизвели 12 эпох, в том числе железный век, античность, 1812-й год, Крымскую войну.
В Петербурге одним из основных праздничных мероприятий стал марш-парад военных духовых оркестров из России, Шотландии, Сербии, Словакии, Казахстана и Молдавии. Кроме того, в северной столице прошел концерт для молодежи, международный фестиваль цветов, а в Летнем саду каждый гость получил воздушный шар-триколор.
Участница фестиваля цветов в рамках празднования Дня России в Санкт-Петербурге. 12 июня 2017
Жители Северного Кавказа отметили День России массовым исполнением гимна страны, шествиями с гигантскими российскими триколорами и спортивными мероприятиями, а на Урале — вручением флагов, паспортов и хоровой акцией, в которой приняли участие около полутора тысяч человек. В Приволжье прошел парад дружбы, забег снегурочек, массовое караоке и танцевальный флешмоб, а Дальний Восток встретил День России дрифтом, праздничным шествием и кухней народов Амура.
В Симферополе прошло красочное шествие, символизирующее дружбу народов многонационального Крыма, а в Севастополе праздник отметили концертами, выставками и народными гуляниями.
За празднованием Дня России следите в онлайн репортаже РИА Новости>>
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году. На фото - участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства в Москве.
Теперь россияне традиционно отмечают этот день массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами. На фото - парад в Казани.
В этом году Омский автобронетанковый инженерный институт приурочил выпуск ко Дню России.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев провели торжественный прием в Кремле в честь Дня России.
Жители Северного Кавказа отметили День России массовым исполнением гимна страны, шествиями с гигантскими российскими триколорами и спортивными мероприятиями. На фото: участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном.
Первые торжества на Красной площади, посвященные Дню России, прошли в 2003 году. А в декабре 2013 Путин внес День России в список разрешенных мероприятий, проводимых на Красной площади. На фото: курсанты МЧС разворачивают флаг в честь Дня России на Поклонной горе в Москве.
Столица в 2017 году встретила День России праздником русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".
Еще одной традицией празднования стала церемония награждения Государственной премией в области науки и технологий, литературы и искусства. На фото: курсанты Омского автобронетанкового инженерного института во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России.
Любители исторической реконструкции смогли посмотреть театрализованную постановку на Тверской улице в Москве.
Также в Москве выступил Почетный караул Преображенского полка.
Всего по России в этот день проходят около двух тысяч массовых мероприятий.
В гуляниях принимают участие и взрослые, и дети. На фото - участники праздничного митинга в Новосибирске.
Люди выходят на улицу с триколорами.
Некоторые компании решили окрасить свои здания в цвета государственного флага. На фото - фасад офиса Mail.Ru Group.