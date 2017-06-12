Почти четыре миллиона человек приняли участие в мероприятиях в День России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Почти четыре миллиона человек по всей стране уже приняли участие в праздничных мероприятиях в День России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"По состоянию на 19:00 мск около 3,8 миллиона человек уже приняли участие в трех тысячах массовых мероприятий, прошедших в российских городах в честь главного национального праздника страны. Праздничные мероприятия и народные гулянья продолжаются", — сообщила Ирина Волк.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан на мероприятиях, добавила она.

В Москве в празднованиях приняли участие порядка 270 тысяч человек. С 1 по 12 июня в столице проходил международный фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи. Собрание". На 30 уличных и парковых площадках в разных районах города реконструкторы воспроизвели 12 эпох, в том числе железный век, античность, 1812-й год, Крымскую войну.

В Петербурге одним из основных праздничных мероприятий стал марш-парад военных духовых оркестров из России, Шотландии, Сербии, Словакии, Казахстана и Молдавии. Кроме того, в северной столице прошел концерт для молодежи, международный фестиваль цветов, а в Летнем саду каждый гость получил воздушный шар-триколор.

Жители Северного Кавказа отметили День России массовым исполнением гимна страны, шествиями с гигантскими российскими триколорами и спортивными мероприятиями, а на Урале — вручением флагов, паспортов и хоровой акцией, в которой приняли участие около полутора тысяч человек. В Приволжье прошел парад дружбы, забег снегурочек, массовое караоке и танцевальный флешмоб, а Дальний Восток встретил День России дрифтом, праздничным шествием и кухней народов Амура.

В Симферополе прошло красочное шествие, символизирующее дружбу народов многонационального Крыма, а в Севастополе праздник отметили концертами, выставками и народными гуляниями.

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