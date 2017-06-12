Фейерверк в Москве в честь Дня России состоится при любой погоде

Здания на Новом Арбате в Москве

Здания на Новом Арбате в Москве

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Фейерверки в российской столице в День России будут пускать при любой погоде, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности в понедельник.

Ранее сообщалось, что 12 июня на Красной площади состоится праздничный концерт, который завершится фейерверком. Его запустят у Большого Москворецкого моста между улицами Москворецкой и Варваркой. При этом в понедельник столичный главк МЧС предупредил о надвигающейся на город грозе.

"Фейерверки будут", — сказала представитель пресс-службы ведомства в ответ на вопрос, будут ли отменять салюты из-за возможной грозы.

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