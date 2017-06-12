В Крыму в третий раз отмечают День России: без официоза, красочно, искренне

Участники заезда на гироскутерах в Симферополе во время празднования Дня России. 12 июня 2017

Участники заезда на гироскутерах в Симферополе во время празднования Дня России. 12 июня 2017

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Крым и Севастополь, два самых молодых региона современной России, в третий раз отмечают 12 июня вместе со всей страной, в этот день в Крыму почти нет официоза: праздник проходит искренне, красочно и спокойно.

Симферополь: паспорта из рук Аксенова и шествие народов Крыма

В честь Дня России в Симферополе проходят народные гуляния. Днем центр города заполнили крымчане в национальных костюмах своих народов. Многие принесли музыкальные инструменты: звуки татарских мелодий и бой барабанов смешивались с русскими народными песнями под гармонь. Дети из артстудий рисовали всем желающим триколор на лицах, делали селфи, танцевали и пели.

Красочное шествие, символизирующее дружбу народов многонационального Крыма, прошло к центральной площади Симферополя, далее начался концерт. В шествии, по данным организаторов, приняло участие до тысячи участников.

Без официальной хроники в столице Крыма не обошлось. В 12 часов 12 июня глава Крыма Сергей Аксенов вручил 12 молодым крымчанам их первые паспорта и экземпляры Конституции РФ.

"Быть гражданином нашей великой страны – большая честь и большая ответственность, а для нас, крымчан, это особенно важный момент. Мы ценим ту возможность, которую нам подарила "Крымская весна". Если мы и дальше будем работать на один результат – делать нашу страну самой успешной, то не сомневаюсь, что мы обречены на успех", — сказал молодым крымчанам Аксенов.

"Желаю новым гражданам России быть достойными этого высокого звания. Верьте в свои силы, ничего не бойтесь, любите свою Родину, своих родных, и тогда все получится!", — заключил глава республики, сфотографировавшись со счастливчиками и выложив снимки на свою официальную страницу в соцсети Facebook.

Завершится празднование дня России в Симферополе фейерверком.

За ходом празднований Дня России по всей стране следите в онлайн-репортаже Ria.ru >>

Севастополь: бал, концерты и вручение паспортов

Накануне дня России в городе-герое Севастополе уже в четвертый раз прошел большой офицерский бал "Герой нашего времени". Бал состоялся на Михайловской батарее, в нем приняли участие более 200 пар. В этом году бал был приурочен ко Дню России и Дню Севастополя, который традиционно отмечается 14 июня.

В понедельник в Севастополе День России празднуют концертами, выставками и народными гуляниями.

Утром руководство города возложило венки к Вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя 1941 – 1942 годов в память о защитниках Родины. Здесь же уже традиционно состоялась церемония вручения паспортов юным севастопольцам. Документ гражданина Российской Федерации получили 28 жителей Ленинского района, которым исполнилось 14 лет, вручили паспорта ребятам врио губернатора города Дмитрий Овсяников и глава Заксобрания Екатерина Алтабаева.

"Сегодня вы получаете серьезный документ, свидетельствующий о том, что вы настоящие граждане РФ. Севастополь – это не просто неотъемлемая часть России, но и один из ее духовных центров. Нашему городу всегда нужны умные, порядочные, инициативные и ответственные люди. Уверена, вы вырастете достойными севастопольцами и гражданами нашей страны", – обратилась к юным севастопольцам Алтабаева.

Ранним вечером в понедельник в Античном театре музея-заповедника "Херсонес Таврический" с единственным в Крыму концертом выступит мастер фортепианной игры, французский композитор Николя Челоро. Позднее на площади Нахимова начнется гала-концерт международного фестиваля военных оркестров Росгвардии "На страже мира – 2017". Завершит день России в Севастополе праздничный салют.

Ялта отмечает День России флэшмобами

Основные торжества по случаю Дня России в Ялте развернулись на набережной. Здесь в полдень стартовал всероссийский флэшмоб "Русь танцевальная", в нем участвовали более 100 детей. Фото-зона, мастер-классы по росписи матрёшек и персонажей русских сказок, конкурс рисунка на асфальте, аквагрим – все это разнообразило отдых детей и взрослых и сделало день России незабываемым праздником.

Популярностью среди детей и взрослых пользовалась интерактивная карта России – на ней каждый гость торжества белым, синим или красным флажком отмечал тот город или регион, откуда он приехал. По установленным флажкам видно, что отметить День России приехали гости с Украины, Белоруссии, Франции, Казахстана, Грузии.

На набережной вечером начнется праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы Крыма, Москвы и Санкт-Петербурга. Завершится программа Дня России в 22:00 традиционным праздничным фейерверком и дискотекой.

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