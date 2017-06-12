В СПЧ снова раскритиковали привлечение молодежи на несогласованные акции

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, наблюдавший за митингом оппозиции в Москве в понедельник, отметил тенденцию привлечения молодых людей к участию в несогласованной акции на Тверской улице, как это было в ходе акции 26 марта; на проспекте Сахарова, где состоялся согласованный митинг, обстановка, по его словам, спокойная.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.

"На Сахарова, понятно, обстановка совершенно нормальная. А провокация — она удалась, она была и задумана", — сказал РИА Новости Кабанов, наблюдавший на месте за развитием событий.

Правозащитник напомнил, что вопросы, связанные с проведением публичных мероприятий, недавно обсуждались ими в рамках президиума СПЧ.

"Как раз и было сказано, что организаторам этих конкретных акций нужно не официальное мероприятие, чтобы высказать свою позицию — поскольку, может быть, у них позиции нет до конца, кроме лозунгов — а им нужны именно публичные эти истории с задержаниями, с арестами, максимальное вовлечение молодежи. Мы это опять видели, то есть история, когда было привлечение молодежи 26 марта (на несанкционированной акции в Москве), повторилась полностью. Это плохая тенденция, этих молодых людей очень жалко", — сказал Кабанов.

Ранее члены президентского Совета по правам человека выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей. В свою очередь уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя информацию об участии несовершеннолетних в несанкционированных акциях, заявила о недопустимости манипулирования детским сознанием.